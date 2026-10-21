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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti'nin 81 ildeki il kongreleri 24-27 Ekim tarihlerinde yapılacak

        YENİ Parti'nin 81 ildeki il kongreleri 24-27 Ekim tarihlerinde yapılacak

        YENİ Parti'de 1. Olağan Kurultay süreci kapsamında 81 ildeki il kongreleri, 24-27 Ekim tarihlerinde yapılacak. Kongrelerde kurultay delegeleri belirlenirken, genel başkanlık için üyelerin 7 veya 8 Kasım'da ön seçimde oy kullanması, partinin ilk olağan kurultayının ise 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        YENİ Parti'de kongre tarihleri belirlendi

        YENİ Parti'de, 1. Olağan Kurultay süreci kapsamında 81 ildeki il kongreleri, 24-27 Ekim tarihlerinde yapılacak.

        AA'daki habere göre; Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 26 Ağustos'ta başlayan kongre takvimi süreci işliyor.

        Partide, ilk olarak, 26-27 Eylül'de ilçelerde ön seçim uygulaması yapıldı. Ardından, 3-6 Ekim'de yapılan ilçe kongreleriyle, ilçe başkanları ve yönetimleri ile il kongrelerinin delegeleri belli oldu.

        Kurultay takvimi, 18 Ekim'de 410 bini aşkın üyenin katılımıyla 69 ilde il başkanlığı ön seçiminin yapılmasıyla devam etti.

        Ön seçimleri, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 56 ilde kurucu il başkanları kazandı.

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        KURULTAY DELEGELERİ BELLİ OLACAK

        Siyasi Partiler Kanunu'na göre, il yönetimlerinin belirlenmesi için 24-27 Ekim arasında 81 ilde kongre düzenlenecek ve kurultay delegeleri belli olacak. İl kongreleri sonucunda, 1000'in üzerinde kurultay delegesinin çıkması öngörülüyor.

        Öte yandan partide, 1. Olağan Kurultay süreci dolayısıyla genel başkanlık için de ön seçim yapılacak. Bu kapsamda, 81 ildeki 750 bini aşkın parti üyesi, genel başkanı belirlemek için oylama hakkına sahip olacak. Söz konusu üye oylamasının, 7 veya 8 Kasım'da yapılması bekleniyor.

        Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması öngörülen ön seçimin ardından, 14-15 Kasım'da partinin ilk olağan kurultayı düzenlenecek.

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        Kurultayın, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması planlanıyor.

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