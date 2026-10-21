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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı açıkladı! 34,7 milyarlık 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu: 123 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 34,7 milyarlık 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu: 123 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı: 9 İl merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 34 milyar 760 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Giriş: 21 Ekim 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 34,7 milyarlık 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu: 123 gözaltı

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