Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!

        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!

        Diyarbakır'da vahşet kurbanı olan İlayda Alkaş cinayetinde karar açıklandı. Kentte dini nikahla birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı tabancayla 12 kurşunla öldüren Cemal Alpaslan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 12:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı İlayda Alkaş’ı (22) tabancayla 12 kurşunla öldüren Cemal Alpaslan (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, 15 Temmuz 2025 akşamı, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, arkadaşının doğum gününden sonra ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı.

        Alkaş yere yığılırken, Cemal Alpaslan ise kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlayda Alkaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cemal Alpaslan ise olaydan 5 ay sonra 15 Aralık’ta, Şırnak'ta Habur Kara Hudut Kapısı’nda gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        REKLAM

        12 MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli Cemal Alpaslan'ın olayın gerçekleştiği yerde kıraathanede oturup, İlayda Alkaş'ın eve gelmesini beklediği ve genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 12 mermi girişi olduğu belirtildi. İddianamede, Cemal Alpaslan hakkında, ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        "RASTGELE ATEŞ ETTİM"

        Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanık Cemal Alpaslan ile avukatları, müşteki avukatları ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Cemal Alpaslan, İlayda’ya rastgele ateş ettiğini iddia ederek, “Rahmetli eşimi çok seviyordum. İlk defa babalık duygusu yaşayacağım diye yanına gitmek istedim. Oraya girme amacım kavga değildi. Eşimle konuşmaya gittim. Eşim beni görür görmez bana bakıp ‘Peşimde ne geziyorsun, çocuğunu aldırdım’ dedi ve o an kan beynime sıçradı. O an anladım çocuğu aldırdığını. Sonra rastgele ateş ettim. Ardından taksiyle olay yerinden uzaklaştım. Havalimanı tarafında kendime geldikten sonra kardeşimi aradım. Bana para getirdi. Silahı da babam ve amcamın hasımları nedeniyle taşıyordum. Köye gittim. Birkaç gün orada kaldım. Ardından sınır kapısına gitmek için kamyoncu ile anlaştım. Sınıra gittim. O anda Türk adaletine sığınmak istedim. Keşke o olay olmasaydı. Eşimi çok seviyordum. Eşime ve çocuğuma sebep olan annesidir. Hakkımı helal etmiyorum. Pişmanım, adaletinize sığınıyorum” dedi.

        REKLAM

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

        Savcılık tutukluluğun devamını talep ederken, sanık avukatları cinayetin haksız tahrik nedeniyle işlendiğini, haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirtti. Maktul avukatları ise Cemal Alpaslan’ın ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, Cemal Alpaslan hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 2,5 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in aracının sürüklendiği yeni görüntüler: İçinde adam var

        SARIYER'de selde kaybolan Ahmet Derin'in (63) aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Videoda görüntüleri kaydedenlerin derenin taşması üzerine "Abi inelim herhalde burada öleceğiz" cümleleri duyuluyor. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark edenle...
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Yılın şovunda sürprizler
        Yılın şovunda sürprizler
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        18 yıllık hasret bitsin!
        18 yıllık hasret bitsin!