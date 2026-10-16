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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da e-sınav merkezlerinde hafta sonu yapılacak sınavlara ara verildi

        İstanbul'da e-sınav merkezlerinde hafta sonu yapılacak sınavlara ara verildi

        İstanbul Valiliği: Halk eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitime ve e-sınav merkezlerinde hafta sonu yapılacak sınavlara ara verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 18:41 Güncelleme:
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        İstanbul'da sınavlara ara verildi

        İstanbul Valiliği, kentteki halk eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine ve e-sınav merkezlerinde hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlara ara verildiğini açıkladı.

        HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

        Valiliğin açıklamasına göre, İstanbul genelindeki halk eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

        HAFTA SONU SINAVLARI YAPILMAYACAK

        Açıklamada, e-sınav merkezlerinde hafta sonu yapılması planlanan sınavlara da ara verildiği bildirildi.

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