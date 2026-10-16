İstanbul'da e-sınav merkezlerinde hafta sonu yapılacak sınavlara ara verildi
İstanbul Valiliği: Halk eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitime ve e-sınav merkezlerinde hafta sonu yapılacak sınavlara ara verildi
Giriş: 16 Ekim 2026 - 18:41 Güncelleme:
İstanbul Valiliği, kentteki halk eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine ve e-sınav merkezlerinde hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlara ara verildiğini açıkladı.
HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA
Valiliğin açıklamasına göre, İstanbul genelindeki halk eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
HAFTA SONU SINAVLARI YAPILMAYACAK
Açıklamada, e-sınav merkezlerinde hafta sonu yapılması planlanan sınavlara da ara verildiği bildirildi.
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