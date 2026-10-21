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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da rezidansta cinayet!

        İstanbul'da rezidansta cinayet!

        İstanbul Büyükçekmece'de bir rezidanstaki dairede silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        İstanbul'da rezidansta cinayet!

        Büyükçekmece’de bir rezidansta kalan Yasin Binarci (26) ile Mehmet Işık, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Binarci hayatını kaybederken Işık ise yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.30 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Polis ekipleri, rezidansta silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

        Adresi kontrol eden ekipler, 17'nci kattaki bir dairede Yasin Binarci ve Mehmet Işık’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini tespit etti. 2 kişinin kanlar içinde olduğunu gören polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Yaralı olan Mehmet Işık ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Adreste yapılan kontrollerde 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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