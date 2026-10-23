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        İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

        İstanbul'da iş yerlerini hedef alan organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 08:26 Güncelleme:
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        Suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı

        İstanbul'da iş yerlerini hedef alan suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

        İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 24 Eylül'de Arnavutköy'de, 28 Eylül'de Başakşehir'de, 9-10 Ekim'de Güngören'de, 15 Ekim'de Bayrampaşa'da ve 20 Ekim'de Esenyurt'ta iş yerlerine yönelik kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

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        Belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 zanlıyı gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 55 mermi ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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