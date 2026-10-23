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        Haberler Gündem Güncel Kara para aklama soruşturması: Gözaltılar var!

        Kara para aklama soruşturması: Gözaltılar var!

        Başkentte, mal varlığını aklama soruşturması kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu tespit edilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 09:25 Güncelleme:
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        Kara para aklama soruşturması: Gözaltılar var!

        Ankara'da yürütülen mal varlığını aklama soruşturması kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu tespit edilirken çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        DHA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi.

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        İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların mevcut olduğu tespit edildi.

        Şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulgular, şirket devirleri ile mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koydu. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi. Bu kapsamda, Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşya ele geçirilerek el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

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        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta yapılan aramalarda; 1 adet 9,19 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 19 adet mermi, 1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar, farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet ele geçirildi. Aramalarda ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyaya el konulmasına yönelik gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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