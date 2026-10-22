Kurtulmuş'tan, Libya mutabakatı açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler, Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Libya Deniz mutabakatı anlaşmasına ilişkin olarak, "Bu anlaşma herhangi 3'üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir" değerlendirmesinde bulundu. Kurtulmuş, fon krizine ilişkin olarak, "Fon konusunda kim haksız kazanç sağladıysa, milletin cebine elini soktuysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli, hesap sorulmalı" dedi. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecini ise "Meclis'te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor" diye değerlendirdi.
Giriş: 22 Ekim 2026 - 13:58 Güncelleme:
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