Mustafa Sarıgül'ün koruması gözaltına alındı
Sarıgül ailesine yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün koruması Ömer D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklandığı ve müştekilerin tehdit edildiği iddiaları inceleniyor
Sarıgül ailesi yönelik yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında Mustafa Sarıgül’ün koruması Ömer D.’nin aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B., yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Soruşturma kapsamında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı iddia edildi. Ayrıca, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.
KORUMASI VE 4 KİŞİ GÖZALTINDA
İHA'da yer alan habere göre, operasyon kapsamında Mustafa Sarıgül’ün koruması Ömer D.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Ömer D.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasındaki müşteki beyanlarında, kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve suçtan elde edilen gelirlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddia edildi.
Müştekiler ayrıca, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla gazeteci Murat Ağırel aracılığıyla girişimde bulunduktan sonra Abdurrahman Emir Sarıgül tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü.