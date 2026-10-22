Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mustafa Sarıgül'ün koruması gözaltına alındı

        Mustafa Sarıgül'ün koruması gözaltına alındı

        Sarıgül ailesine yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün koruması Ömer D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklandığı ve müştekilerin tehdit edildiği iddiaları inceleniyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sarıgül'ün koruması gözaltına alındı

        Sarıgül ailesi yönelik yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında Mustafa Sarıgül’ün koruması Ömer D.’nin aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B., yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.

        Soruşturma kapsamında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı iddia edildi. Ayrıca, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

        REKLAM

        KORUMASI VE 4 KİŞİ GÖZALTINDA

        İHA'da yer alan habere göre, operasyon kapsamında Mustafa Sarıgül’ün koruması Ömer D.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Ömer D.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasındaki müşteki beyanlarında, kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve suçtan elde edilen gelirlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddia edildi.

        Müştekiler ayrıca, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla gazeteci Murat Ağırel aracılığıyla girişimde bulunduktan sonra Abdurrahman Emir Sarıgül tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Fon meselesini hassasiyetle yönetiyoruz" diyen Erdoğan, "Meclis'teki yasa teklifiyle ödeme işlemleri hızlanacak. Önceliğimiz tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. İk...
        #mustafa sarıgül
        #sarıgül
        #SORUŞTURMA
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?