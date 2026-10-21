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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü!

        Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü!

        Muş'ta yaşanan feci kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü!

        Muş'un Malazgirt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, ilçe merkezinde motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosikletteki Mehmet Çakmak ve Batuhan Timuçin ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde motosikletteki Çakmak ve Timuçin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Acı haberi alan yakınları yasa boğulurken, cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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