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        Haberler Gündem 3. Sayfa Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!

        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!

        İzmir'de kan donduran bir olay meydana geldi. Kentin Buca ilçesinde bir restoranda iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada restoran sahibi hayatını kaybetti. Kavgada ağır yaralanan ve müşteri olduğu öğrenilen kişinin tedavisi sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!

        İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada restoran sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgada yine ağır yaralanan ve müşteri olduğu öğrenilen kişinin tedavisi sürüyor.

        İHA'nın haberine göre olay, Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İş yeri sahibi Cavit Pekşen (42) ile müşteri T.T. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Pekşen ve T.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pekşen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Pekşen'in cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan T.T.'nin tedavisinin ise hastanede sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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