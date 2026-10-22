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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Üç faili meçhul dosya daha aydınlatıldı"

        "Üç faili meçhul dosya daha aydınlatıldı"

        Bakan Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda İzmir, Mersin ve Osmaniye'de 10 ila 21 yıl öncesine dayanan üç ayrı dosyada önemli gelişmeler kaydedildi." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 13:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Üç faili meçhul dosya daha aydınlatıldı"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yıllar geçse de faillerin peşini bırakmayacağız: 64 dosyada 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık" açıklamasında bulundu.

        Bakan Gürlek şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaların aydınlatılması, hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

        Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda İzmir, Mersin ve Osmaniye’de 10 ila 21 yıl öncesine dayanan üç ayrı dosyada önemli gelişmeler kaydedildi.

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        İzmir | Menemen | Muharreme Oral - 21 yıllık faili meçhul

        İzmir’de 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral’ın dosyasında, aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanıyla şüphelilerin iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Muharreme Oral’ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Mersin | Furkan Coşkun – 10 yıllık faili meçhul

        9 Ekim 2016 tarihinde kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun’un dosyasında, tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Bazı tanıklarla şüpheliler arasında iletişim bağlantıları tespit edilmesi üzerine 20 Ekim 2026 tarihinde 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7’si gözaltına alınırken, 2’sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Furkan Coşkun’un akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturma sürdürülüyor.

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        Osmaniye | Mehmet Çabuk – 10 yıllık faili meçhul

        2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk’un dosyasında, yeni beyanlar üzerine derinleştirilen soruşturmada cezaevinde bulunan bir şüpheli, Mehmet Çabuk’u 27 Ocak 2016 tarihinde öldürerek bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazılarda beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı. Kalıntılar kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.

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        Soruşturmaları titizlikle yürüten Menemen, Mersin ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, ilgili kolluk birimlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız!"

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