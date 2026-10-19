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        Vahşet! 4 aylık karısını öldürdü!

        Kadın cinayetlerine bir kan donduran olay daha eklendi. Konya'da Murat Altınboğa adlı saldırgan, tartıştığı 4 aylık eşi Melek Altınboğa'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vahşet! 4 aylık karısını öldürdü!

        Konya'nın Akören ilçesinde Murat Altınboğa (32), tartıştığı 4 aylık eşi Melek Altınboğa’yı (30) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı. Yaralanan Altınboğa, hastanede tedaviye alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.00 sıralarında, Akören ilçesi Avdan Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Murat Altınboğa ile 4 ay önce evlendiği 1 çocuk annesi eşi Melek Altınboğa arasında evlerinde tartışma çıktı.

        Altınboğa, tartışmanın büyümesiyle av tüfeğiyle eşine ateş edip öldürdü. Altınboğa, aynı silahla kendini başından vurup intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Murat Altınboğa’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Melek Altınboğa’nın cesedi ise otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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