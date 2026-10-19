Türkiye'nin Nabzı - 15 Ekim 2026 (Sel Felaketi Önlenebilir Miydi?)

Megakentte 84 yılın yağış rekoru: İstanbul'a ne kadar yağmur yağdı? Sel felaketi önlenebilir miydi? Yağmur yatırımları ertelendi mi? Kritik noktalarda neden önlem alınmadı? Taşkın riski gözardı mı edildi? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kamuoyu ... Daha Fazla Göster Megakentte 84 yılın yağış rekoru: İstanbul'a ne kadar yağmur yağdı? Sel felaketi önlenebilir miydi? Yağmur yatırımları ertelendi mi? Kritik noktalarda neden önlem alınmadı? Taşkın riski gözardı mı edildi? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytunç Erkin, Taha Hüseyin Karagöz Ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Daha Az Göster