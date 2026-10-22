Malatya'da Perihan Akbulut (61), hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Hasan Akbulut (63) tarafından sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında daha önce yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Hasan Akbulut, eşi Perihan Akbulut ile sokakta karşı karşıya geldi. Burada çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hasan Akbulut, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşi Perihan Akbulut'u bıçakladı. Hasan Akbulut kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 8 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Perihan Akbulut, yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli aranırken, soruşturma sürüyor.