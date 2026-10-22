Talas'ta 15 ton bitkisel atık yağ toplandı

Talas'ta geçen yıl 15 ton bitkisel atık yağ toplandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye, 2025 yılında 15 ton bitkisel atık yağ topladı
Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:44 Güncelleme:
Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından yürütülen çalışmayla ilçe genelindeki konutlara ve işletmelere bitkisel atık yağ biriktirme bidonları dağıtıldı.
Bu kapsamda geçen yıl toplanan 15 bin kilogram bitkisel atık yağ, lisanslı geri kazanım tesislerine gönderildi.
Belirli miktarda bitkisel atık yağ getirenlere çeşitli hediyelerin verildiği çalışmada, çevreye duyarlı bina ve işletmelere "Çevre Dostu Bina" ve "Çevre Dostu İşletme" etiketi dağıtıldı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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