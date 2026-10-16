TBB Başkanvekili Ayşe Ünlüce’den CHP’ye teşekkür

TBB başkanvekilliği seçiminde seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’yı arayarak teşekkür ettiği, kısa süre içinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğini söylediği aktarıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanvekilliği seçimi yapıldı. YENİ Parti’nin adayı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, son turda 417 oy alarak başkanvekili seçildi.

YENİ Parti’nin 135, CHP’nin 246, DEM Parti’nin ise 57 delegesi bulunuyor.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ünlüce’nin seçimden sonra kendisini arayarak teşekkür ettiğini ifade etti.

Sarı, Ünlüce’nin kısa süre içinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğini söylediğini aktardı.