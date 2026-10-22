Tekirdağ Büyükşehir'den hasta yatağı desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik hasta yatağı ve karyolası desteğinde bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet kapsamında, hasta yatağı ve karyolası ihtiyacı bulunan vatandaşlar değerlendiriliyor.

Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve hasta yatağı kullanmasının gerekli olduğunu gösteren sağlık raporuna sahip vatandaşlara, ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlanıyor.

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Hasta yatağı ve karyolası desteği, yatağa bağımlı vatandaşların bakım koşullarının iyileştirilmesine katkı sunarken bakım sürecini üstlenen ailelerin ihtiyaçlarına da karşılık veriyor.