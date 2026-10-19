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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da lodos etkisini yitirdi, deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da lodos etkisini yitirdi, deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
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        Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açıldı.

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        #tekirdağ haberleri
        #deniz ulaşımı
        #lodos
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