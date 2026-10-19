Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da lodos etkisini yitirdi, deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü
Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:43 Güncelleme:
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ