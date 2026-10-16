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        Haberler Gündem İnanç Tokat'ta restorasyonu tamamlanan Gülbahar Hatun Camisi ibadete açıldı

        Tokat'ta restorasyonu tamamlanan Gülbahar Hatun Camisi ibadete açıldı

        Tokat'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Gülbahar Hatun Camisi yeniden ibadete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Tokat'ta Gülbahar Hatun Camisi ibadete açıldı
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        Tokat'ta Gülbahar Hatun Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

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        Tokat Valisi Abdullah Köklü, caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, caminin restorasyonunun tamamlanıp yeniden hizmete açılması dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi.

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        Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da 1485 yılında yapılan vakıf eserinin tekrar ihya edilmesine şahitlik ettiklerini dile getirdi.

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        Caminin Türk-İslam medeniyetinin en önemli özelliklerinden biri olan vakıf müessesesi eliyle inşa edildiğini belirten Aksu, "Allah ecdadımıza rahmet etsin. Onların bıraktığı vakfiyelerle, vakıf senetleriyle ayakta durmuş. Allah nasip ederse kıyamete kadar cemaate hizmet etmeye devam edecek" dedi.

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        Tokat'ın birçok vakıf eseriyle süslendiğini ifade eden Aksu, "Bu topraklar, dualı topraklar. Biz buna inanıyoruz. Bu kadar rahmet ancak dualı yere gelir. Demek ki Tokatlının mayası sağlam ki Tokat'a güvenerek devlet bu yatırımları buraya yapmış. Rabb'im kıyamete kadar bu ezanları susturmasın" diye konuştu.

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        Konuşmaların ardından Köklü, Aksu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol ve vatandaşlar burada cuma namazını kıldı.

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