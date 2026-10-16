Talas Belediyesi'nin Kültür Bakanlığı, TİKA, Türk Dil Kurumu ve Türk Edebiyatı Vakfı ile birlikte düzenlediği 2. Talas Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması başladı. Erciyes Kültür Merkezi'nde (EKM) gerçekleştirilen programa, 13 ülkeden 33 şair ve yazar katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konser verdiği etkinlikte, Talas Belediyesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından Dede Korkut'un hayatından izler taşıyan tiyatral gösteri sahnelendi.

Programda konuşan Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan, ilçede Şuşa Azerbaycan Evi ve Türkçe Sokağı gibi projelerle kültürel bağları güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Altaylardan Balkanlara, Tanrı Dağları’ndan Erciyes'e uzanan büyük gönül coğrafyamızın evlatlarını Talas’ta buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

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Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı da ortak kültürün ve kardeşlik bağlarının önemine işaret ederek, "Türk dünyasındaki kardeşlerimle bütün Türk dünyasının kardeşliğini paylaşmak için sürekli faaliyetler düzenliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde birbirimize daha da yakınlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise Türk dünyası ile aradaki kültürel bağları güçlendiren etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Talas Restorasyon Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan "Türk Dünyası Motifleri Sergisi" ziyarete açıldı.