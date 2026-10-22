Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi’ndeki 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Bir bölümü depo olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katındaki yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre, alevlerin zaman zaman 2 metre yüksekliğe ulaştığı yangına itfaiye ekiplerinin 8 ayrı noktadan müdahalesi sürüyor.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.