Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın
İstanbul Tuzla'da ayakkabı fabrikasının çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor
Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:08 Güncelleme:
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi’ndeki 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Bir bölümü depo olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katındaki yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre, alevlerin zaman zaman 2 metre yüksekliğe ulaştığı yangına itfaiye ekiplerinin 8 ayrı noktadan müdahalesi sürüyor.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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