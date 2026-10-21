Vakfın hayır şartı 321 yıl sonra yerine getirildi

Vakfın hayır şartı Edirne'de 321 yıl sonra yerine getirildi
Antakya'da 1705 yılında Hasan Paşa tarafından kurulan Hasan Paşa Vakfı'nın yolların güvenliğini sağlayan devlet görevlilerine yemek verilmesini öngören hayır şartı, 321 yıl sonra Edirne'de yerine getirildi
Giriş: 21 Ekim 2026 - 18:47 Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından polis ve jandarma personeline öğle yemeği ikram edildi.
Antakya'da 1705 yılında Hasan Paşa'nın kurduğu Hasan Paşa Vakfı'nın senedinde yer alan, yolların güvenliğini sağlayan devlet görevlilerine kumanya verilmesine ilişkin hayır şartı, 2026 yılında yeniden hayata geçirildi.
Bu kapsamda vakfiye şartına uygun olarak hazırlatılan yemekler, Kapıkule Jandarma Karakol Komutanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde görevli personele dağıtıldı.
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