Vakfın hayır şartı 321 yıl sonra yerine getirildi

Taksim'deki kanlı çatışmada hüküm giymişti

İstanbul Taksim'de, 2018 yılında restoran işletmecileri ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Tarık Durucan hayatını kaybetti. 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Taksim'deki olayla ilgili 12 yıl hapis cezası bulunan Y.K., Asayiş Şube... Daha Fazla Göster İstanbul Taksim'de, 2018 yılında restoran işletmecileri ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Tarık Durucan hayatını kaybetti. 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Taksim'deki olayla ilgili 12 yıl hapis cezası bulunan Y.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.K.'nın 5 yıldır arandığı öğrenildi. Daha Az Göster