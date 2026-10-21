Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Vakfın hayır şartı Edirne'de 321 yıl sonra yerine getirildi

        Vakfın hayır şartı Edirne'de 321 yıl sonra yerine getirildi

        Antakya'da 1705 yılında Hasan Paşa tarafından kurulan Hasan Paşa Vakfı'nın yolların güvenliğini sağlayan devlet görevlilerine yemek verilmesini öngören hayır şartı, 321 yıl sonra Edirne'de yerine getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 18:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vakfın hayır şartı 321 yıl sonra yerine getirildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından polis ve jandarma personeline öğle yemeği ikram edildi.

        Antakya'da 1705 yılında Hasan Paşa'nın kurduğu Hasan Paşa Vakfı'nın senedinde yer alan, yolların güvenliğini sağlayan devlet görevlilerine kumanya verilmesine ilişkin hayır şartı, 2026 yılında yeniden hayata geçirildi.

        Bu kapsamda vakfiye şartına uygun olarak hazırlatılan yemekler, Kapıkule Jandarma Karakol Komutanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde görevli personele dağıtıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksim'deki kanlı çatışmada hüküm giymişti

        İstanbul Taksim'de, 2018 yılında restoran işletmecileri ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Tarık Durucan hayatını kaybetti. 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Taksim'deki olayla ilgili 12 yıl hapis cezası bulunan Y.K., Asayiş Şube...
        #edirne haberleri
        #antakya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri