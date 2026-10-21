Viranşehir'de devrilen tanker alev aldı, sürücü öldü
Şanlıurfa Viranşehir'de devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 21 Ekim 2026 - 03:45 Güncelleme:
Viranşehir ilçesinde Abdülcelil Yel (30) yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, Viranşehir-Mardin karayolu Şavolet Köprüsü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Tankerin alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Feci kazada tanker sürücüsü Abdülcelil Yel hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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