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        Haberler Gündem 3. Sayfa Viranşehir'de devrilen tanker alev aldı, sürücü öldü

        Viranşehir'de devrilen tanker alev aldı, sürücü öldü

        Şanlıurfa Viranşehir'de devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 03:45 Güncelleme:
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        Devrilen tanker alev aldı, sürücü öldü

        Viranşehir ilçesinde Abdülcelil Yel (30) yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, Viranşehir-Mardin karayolu Şavolet Köprüsü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Tankerin alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Feci kazada tanker sürücüsü Abdülcelil Yel hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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