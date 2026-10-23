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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaralandı, koşarak uzaklaştı, baygın bulundu!

        Yaralandı, koşarak uzaklaştı, baygın bulundu!

        Eskişehir'de darp sorunu yaralanan kişi, tedaviyi reddedip hastaneye gitmedi. İsmi öğrenilemeyen ve koşarak uzaklaşan yaralı, saatler sonra boş bir arsada baygın halde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yaralandı, tedaviyi reddetti, baygın bulundu!

        Eskişehir'de darp edildikten sonra sağlık ekiplerinin tedavisini reddedip kaçan kişi, evinin yakınındaki boş arsada baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı.

        İHA'nın haberine göre Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

        Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce darp edilen bir kişinin yardımına çevredeki esnaf koştu. Ağzı ve yüzü kanlar içinde kalan yaralı kişi, bölgedeki pazarcı esnafı ve yanındaki kadın yakınının sakinleştirme çabalarına rağmen sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyerek tedavi olmak istemedi.

        Olay yerine gelen ambulansı fark eden yaralı kişi ile yanındaki kadın yakını, hızla olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yapılan ihbarlar ve takip çalışmaları sonucunda, yaralının ilerleyen saatlerde evinin yakınındaki boş bir arsada baygın halde bulunduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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