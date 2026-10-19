Edirne'de yaşlı bireylerle etkili iletişim eğitimine destek
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Yaşlı Bireylerle Etkili İletişim Eğitimi" projesi, Trakya Kalkınma Ajansı'ndan destek almaya hak kazandı
Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:10 Güncelleme:
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Yaşlı Bireylerle Etkili İletişim Eğitimi" projesi, Trakya Kalkınma Ajansı'ndan destek almaya hak kazandı.
Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi kapsamında desteklenecek proje için sözleşme imzalandı.
Sözleşmeyi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu imzaladı.
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