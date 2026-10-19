Yeni Parti'den CHP'ye yanıt

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Türkiye genelinde 69 ilde geçtiğimiz hafta sonu kongreler yapıldı ve Yeni Parti olarak burada bir ilke imza attık. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Türkiye'deki ilçe başkanlarının, il başkanlarının, genel başkanın tüm üyelerin katılımıyla seçimin gerçekleşeceği bir ön seçim modeli üzerine çalışmıştık. Ve toplam yüzde 65’in üzerinde bir katılımla yani 750 binin üstünde bir üyemiz olduğunu düşündüğünüzde yarım milyondan daha fazla insanın katıldığı seçimler gerçekleşti. 13 ilde değişiklik yaşandı. Birçok ilde birden fazla aday yarışı oldu. Bazı illerde 4-5 tane aday oldu. Mesela Aydın'da, Ankara'da 5 aday çıktı. Bunlar tabii son yıllarda demokrasimiz ağır bir erozyona uğradığı gibi çok kolay kolay diğer siyasi partilerle karşılaşamayacağımız demokratik olgunluk yarışları değildir. Hele söz konusu Cumhur İttifakı olunca AK Parti olunca bunları göremezsiniz. Biz bugün ne mutlu ki yüzde 30 ve üzerinde bir oyla halk tarafından destekleniyoruz. Seçime kadar biz bunu çok daha yükselteceğiz. Seçimlerde Yeni Parti’yi Türkiye'nin 1’inci partisi yapacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

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‘YOLSUZLUKTAN BAHSEDENLERİN ESAS ÖRGÜTÜ KURDUĞU ORTAYA ÇIKTI’

Ekrem İmamoğlu davasına değinen Emre, "Geçtiğimiz hafta Sayın İmamoğlu Silivri'de Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmasını yaptı. Uzun süredir engellenen savunmasını yaptı. Aslında bir yönüyle de onun savunma içeriğine baktığınızda bir savunmadan çok yargılama yaptığını, itham ettiğini görüyorsunuz. Açık bir defa ifade etmek gerekirse yargılamanın adil bir şekilde olmadığı çok açık. Çok özel şartlarda kurulan mahkemeler Türk yargı tarihinde görülmemiş şekilde işte 4 bin sayfa iddianameler ekleriyle birlikte milyona varan evraklar, toplu bir yargılama ve ona da aklı hayale gelmeyecek uygulamalarla karşılaştık. Bu savunmanın başlayacağı gün aynı ve tesadüftür ki Halk TV'ye kayyum atanması yayının kesilmesi de burada aslında iddiaların ve iddialara dayanak gösteren temellerin ne kadar zayıf ve iktidarın da bu alanda ne kadar çaresiz olduğunu göstermektedir" dedi.

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'HALK TV İLE DAYANIŞMA MİTİNGİ YAPACAĞIZ'

MYK’da alınan miting kararını açıklayan Zeynel Emre, "Merkez Yönetim Kurulu'nda aldığımız karar gereğince çarşamba günü 19.30’da tüm İstanbulluları Halk TV'nin önüne bekliyoruz. Orada Halk TV ile dayanışma mitingi yapacağız. Genel Başkanımız, diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da bu konuyu istişare edecek. Bu Yeni Parti'nin meselesi değildir. Halk TV herkesin sesini duyurdu. Bugüne kadar hep onlar bizim yanımızda oldu ve bugün de biz Halk TV'de çalışanların, yöneticilerinin yanında olacağız, dayanışmamızı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

‘GRUP GİDERLERİNİ HARCAMAK ÜZERE YAPILAN KESİNTİLER İADE EDİLMİŞTİR’

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre, CHP’li Faik Öztrak’ın ‘milletvekillerinden alınan aidat paraları’ ile ilişkili iddialarına yönelik, "Otoriter ülkelerde son aşamalardan birini ifade ediyoruz; muhalefetin bir kısmının iktidar safında yer alması, muhalefetin taban olarak kontrol altına alınmasıdır. Bu planla verilen görev budur. Son dönemde fon soygunu nedeniyle iktidar zor durumdadır, butlancılar da onlara yardım etmeye ve bizi suni gündemlerle meşgul etmeye çalışmaktadırlar. Bunun dışındaki iddiası, delili, belgesi olan savcılıklara başvurabilir. Ben daha önce katıldığım televizyon programlarında ifade ettim. Ortada yapılan bir bağış yoktur. Bağışlar parti genel merkezlerine yapılır; tüzel kişilikleri orasıdır. Oradan geçmişten bugüne hepimizin bağışladığı rakamlar vardır. O bağışların geri alınması zaten söz konusu değildir. Parlamento grubunun rutin harcamaları için parlamentoda gruptan milletvekilleri bütçe yaparlar ve harcamasını planlarlar ve partiden artık ayrışmanın çok net olduğu zaman diliminde parti kasasındaki o gün itibariyle toplam 130 küsur milletvekilinin o gün itibarıyla kendi grup giderlerini harcamak üzere yapılan kesintiler kendilerine iade edilmiştir, doğrusu budur. Ve kim hangi grubu kuruyorsa oradaki harcaması için o kaynağı yatırmıştır, orada kalmak isteyen 40 civarındaki milletvekili oradaki parayı tekrardan o gruba yatırmıştır. Bizimle birlikte hareket eden 90’ın üzerindeki milletvekili de Yeni Parti grubunun kesinti yapması üzerine bu kesintiyi vermiştir" açıklamasını yaptı.

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‘İSTİFALARIN BÜTÜN YÖNLERİYLE GEREKÇESİNİ ARAŞTIRIYORUZ’

SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün istifasının sorulması üzerine Emre, "Biz bunlar üstünde çalışmaya devam edeceğiz. Ben hep toplantılarda ifade ediyorum; çok isim söyleniyor, yazılıyor, bize gönderiliyor; 'Bak şunlar da var' falan diye. İktidarın içinden gönderiliyor. Birbirlerini yiyorlar ve birbirlerini ihbar ediyorlar, bu gerçek. Ancak bunlar içerisinde teyit edebildiğimiz isimler olursa bunu ben bir dakika bekletmiyorum, zaten paylaşıyoruz, yani o konuda hiç tereddüdün olmasın. O diğer istifaların da bütün yönleriyle gerekçesini araştırıyoruz" dedi.