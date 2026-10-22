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        YÖK'ten ek yatay geçiş düzenlemesi

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrenci affı kapsamında öğrenimlerine yeniden başlama hakkı kazananların yatay geçiş işlemlerine ilişkin ek düzenleme yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 19:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YÖK'ten ek yatay geçiş düzenlemesi

        Düzenlemeyle, öğrencilerin kayıt yıllarında henüz açılmamış veya öğrenci almayan programlara yatay geçiş başvurularında uygulanacak taban puan esasları belirlendi. Yükseköğretim Genel Kurulunun kararına göre, yatay geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanı ile öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılacak. Öğrencinin ayrıldığı programın taban puanı, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksekse yatay geçiş başvurusu yapılabilecek. Karşılaştırmada aynı puan türündeki programlar esas alınacak.

        Öğrenci affına ilişkin usul ve esaslara ek hüküm 9 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun'la, üniversitelerle ilişiği kesilenler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenime başlama imkanı tanınmıştı. Yükseköğretim Kurulu, 12 Ağustos'ta belirlediği usul ve esaslarla, düzenlemeden yararlanan öğrencilere gerekli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusu yapma hakkı da vermişti. Ancak öğrencilerin kayıt yıllarında bulunmayan veya öğrenci almayan programlara geçişlerinde hangi taban puanının esas alınacağı konusunda ortaya çıkan tereddütler üzerine, usul ve esasların 18'inci maddesine ek hüküm getirildi.

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        Başvurular 9 Aralık'a kadar öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık 2026'ya kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. Yatay geçişe ilişkin ek düzenleme ise belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin başvurularında uygulanacak.

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