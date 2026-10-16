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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta Yukarı Tekke kayalıklarında ıslah çalışmaları sona erdi, ikinci aşamaya geçildi

        Sivas'ta Yukarı Tekke kayalıklarında ıslah çalışmaları sona erdi, ikinci aşamaya geçildi

        Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Abdulvahabi Gazi Türbesi ve Cami çevresinde başlatılan kaya ıslahı ve zemin güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bölgede tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, projede ikinci aşamaya geçildiğini belirterek, "Projemizin ikinci aşaması ise camimiz ve çevresinin düzenlenmesini kapsıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        Yukarı Tekke kayalıklarında çalışma tamamlandı

        Sivas Valiliği öncülüğünde, AFAD koordinasyonunda yürütülen, Yukarı Tekke Kayalıkları Rehabilitasyon ve Islah Projesi kapsamında başlatılan kaya ıslahı ve zemin güçlendirme çalışmaları sona erdi.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bölgede tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Yukarı Tekke'nin Sivas'ın önemli manevi mekanlarından biri olduğunu belirten Şimşek, "Bu kıymetli mekanın tarihi ve manevi kimliğine yakışır bir görünüme kavuşması, aynı zamanda vatandaşlarımızın burayı daha güvenli ve huzurlu bir şekilde ziyaret edebilmeleri amacıyla bir süredir iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını içeren bir proje yürütüyoruz" dedi.

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        Projenin ilk aşamasında, caminin üzerinde bulunduğu kayalıkların ıslah edilmesine ve ışıklandırılmasına yönelik çalışmalar planlandığını aktaran Şimşek, "Bu kapsamda önceliğimizi, kayalıkların sağlamlaştırılmasına ve olası kaya düşmelerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasına verdik. Projemizin bu aşamasındaki çalışmalar tamamlandı ve kayalık ıslah edilerek sağlamlaştırıldı. Böylece kaya düşmesinden kaynaklanabilecek riskler de minimize edilmiştir. Önümüzdeki süreçte de inşallah kayalıkların ışıklandırmasını da gerçekleştirecek ve bu bölümü bütünüyle tamamlamış olacağız" diye konuştu.

        Kaya ıslahı ve zemin güçlendirme çalışmalarının sona ermesinin ardından projede ikinci aşamaya geçildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

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        "Projemizin ikinci aşaması ise camimiz ve çevresinin düzenlenmesini kapsıyor. Bu aşamada çalışmalarımız henüz proje çizim sürecindedir. Projemizi, alanın tarihi ve manevi dokusunu koruyacak, çevreyle uyumlu ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlıyoruz. Proje çalışmalarının netleşmesinin hemen ardından uygulama aşamasına geçeceğiz. Amacımız, Yukarı Tekke'nin manevi değerini koruyarak burayı daha güvenli, daha düzenli ve estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşturmaktır. İnşallah, Sivas Ulu Cami restorasyonu ile eş zamanlı olarak Yukarı Tekke'deki çalışmalarımızı da tamamlayarak şehrimizin tarihi ve manevi mirasına önemli katkılar sunmuş olacağız. Bizler, bu anlayışla Sivas'ımızın tarihine, kültürüne ve manevi mirasına sahip çıkmaya, geçmişten aldığımız değerleri koruyarak gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle bu önemli projenin hayata geçirilmesine destek veren İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye ve AFAD başkanlığımıza, TBMM AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler'e, milletvekillerimize, İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

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        Şimşek'e ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt eşlik etti.

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        #Sivas Valiliği
        #AFAD
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