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        Haberler Gündem Güvenlik Zeytinburnu'nda polise ateş açan şüpheli, vurularak yakalandı

        Zeytinburnu'nda polise ateş açan şüpheli, vurularak yakalandı

        İstanbul Zeytinburnu'nda ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerine, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Ekiplerin açılan ateşe karşılık vermesi üzerine bacağından vurulan şüpheli hastaneye kaldırılırken, evdeki diğer şüpheli ise gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 03:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Polise ateş açtı, bacağından vurularak yakalandı

        Olay, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gelen bir ihbar üzerine 2. Bağ Yolu Sokak'taki bir eve gitti.

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        POLİSE ATEŞ AÇTI

        Polis ekipleri, evdeki iki şüpheliye kendilerini tanıtarak kapıyı açmaları yönünde uyarıda bulundu. Şüpheliler ise kapıyı açmayarak bir süre direndi. Daha sonra şüphelilerden biri kapıyı açarak polise silahla ateş açtı. Bunun üzerine bina içerisinde önlem alan polis ekipleri, açılan ateşe karşılık vererek silah kullanan şüpheliyi bacağından vurdu. Diğer şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu dairede yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabanca ile mermiler ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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