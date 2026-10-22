Zonguldak'ta çöken binanın yakınındaki 28 daireli apartmanda tahliye başladı

Zonguldak'ın Merkez ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün 3 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri sürüyor. Çöken binanın yakınındaki 28 daireli, 6 katlı Kadırga Apartmanı'nın da tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Apartman sakinlerine yapılan tahliye tebligatının ardından binanın boşaltılmasına başlandı. Tahliye edilen vatandaşlar, kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştiriliyor.

AFAD MÜHENDİSLERİ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Bölgede bilirkişi heyetinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü mühendisleri de alanda incelemelerde bulundu.

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarında Kenan Akçaharman (68) enkazdan yaralı çıkarılırken, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) cansız bedenine ulaşılmıştı. Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) ise çökme sırasında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDEKİ 7 BİNA BOŞALTILMIŞTI

Çökmenin ardından çevredeki 7 bina tedbir amacıyla tahliye edilmiş, bu binalarda yaşayan 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti. Binanın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öte yandan aynı sokakta bulunan metruk bir binanın bir bölümü de 17 Ekim'de yağışların etkisiyle çökmüştü.