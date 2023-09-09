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        Haberler Yemek Yapma Güne zımba gibi başlayın! Metabolizma hızlandıran kahvaltı ile hafta sonuna sağlıklı ve fit bir giriş yapın

        Metabolizma hızlandıran kahvaltı ile hafta sonuna sağlıklı ve fit bir giriş yapın

        Hafta sonu için muhteşem bir kahvaltıyla güne başlamaya ne dersiniz? Üstelik hem tok tutuyor hem de metabolizmayı hızlandırarak zayıflatıyor. Üstelik protein alımını da destekliyor. Sindirimi düzenleyen omletin yapımı ise oldukça pratik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:57
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        Hafta sonu için muhteşem bir kahvaltıyla güne başlamaya ne dersiniz? Üstelik hem tok tutuyor hem de metabolizmayı hızlandırarak zayıflatıyor. Üstelik protein alımını da destekliyor. Sindirimi düzenleyen omletin yapımı ise oldukça pratik.

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        Baharatlarla lezzetlendirilen muhteşem bir tarif olan metabolizma hızlandıran kahvaltı ile güne sağlıklı bir başlangıç yapın. Püf noktası ise yulaf unundan geçiyor. İşte Metabolizmanızı hızlandıracak omlet tarifi...

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        METABOLİZMA HIZLANDIRAN OMLET TARİFİ

        Malzemeler:

        2 yumurta,

        1 çay bardağı süt,

        1 çay kaşığı karabiber,

        1 çay kaşığı kırmızı biber,

        1 çay kaşığı pul biber,

        2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ya da yulaf ezmesi unu

        1 çay kaşığı zeytinyağı...

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        Tüm malzemeleri bir kasede iyice çırpın. 1 çay kaşığı zeytinyağı eklediğiniz tavaya dökerek pişirin. Kahvaltınızı hazırlamak bu kadar kolay.

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        1. GÜN DİYET LİSTESİ

        Sabah planı

        1 fincan yeşil çay + 1 metabolik omlet

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        Öğle: Yeşil smoothie

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        Yeşil smoothie malzemeleri:

        2 avuç ıspanak,

        1 salatalık,

        Yarım demet maydanoz,

        1 limon suyu,

        1 küçük dilim taze zencefil,

        4 yemek kaşığı yoğurt,

        1 bardak su

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        Hazırlaması da pratik: Tüm malzemeleri blendera koyun ve pürüzsüz ve iyi hazırlanmış bir karışım elde edene kadar karıştırın.

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        Ara öğün: 3 dilim ananas

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        Akşam yemeği: Akşam yemeği 1 adet orta boy ızgara somon (150-200 gr), 1 dilim ince tam tahıllı ekmek ve yağsız salatadan oluşur.

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        2. GÜN DİYET LİSTESİ

        Sabah:

        Malzemeler:

        3 yemek kaşığı yulaf ezmesi,

        1 su bardağı laktozsuz süt,

        1 çay kaşığı tarçın,

        3 adet ceviz,

        1 orta boy hurma.

        Hazırlanışı: Yulaf ezmesi, süt ve tarçını karıştırın, 3 ceviz ve 1 orta boy hurmayı dilimleyin ve servis yapın.

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        Öğle yemeği: Ödem önleyici çorba!

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        Ara öğün: 1 bardak greyfurt suyu

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        Akşam: Yağsız olmak şartıyla fırında 3-4 köfte ve bol salata.

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        3. GÜN DİYET LİSTESİ

        Kahvaltı:

        1 su bardağı laktozsuz süt,

        1 yumurtalı ve sebzeli buğday eriştesi,

        1 dilim tam buğday ekmeği yeterlidir.

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        Öğle yemeği: Yeşil smoothie!

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        Yeşil smoothie'nin malzemeleri ise şöyle:

        2 avuç ıspanak,

        1 salatalık,

        Yarım demet maydanoz,

        1 limon suyu,

        5 gram taze zencefil,

        4 yemek kaşığı yoğurt,

        1 bardak su

        Tek yapmanız gereken, pürüzsüz bir karışım elde edene ve iyice karışana kadar tüm bu malzemeleri karıştırmak.

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        Ara öğün: 10 adet çiğ badem

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        Akşam yemeği: Kinoa salatası

        Kinoa salatası hazırlamak için 1 su bardağı kinoayı haşlayıp soğumaya bırakın.

        Soğuduktan sonra yarım demet semizotu, bir avuç roka, bir avuç maydanoz, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biberi ekleyin.

        Tüm bu karışımları üzerine dökmek için ½ çay bardağı zeytinyağı, 1 limonun suyu ve 1 tatlı kaşığı tuzu karıştırıp salatanın üzerine dökün.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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