Metabolizma hızlandıran kahvaltı ile hafta sonuna sağlıklı ve fit bir giriş yapın
Hafta sonu için muhteşem bir kahvaltıyla güne başlamaya ne dersiniz? Üstelik hem tok tutuyor hem de metabolizmayı hızlandırarak zayıflatıyor. Üstelik protein alımını da destekliyor. Sindirimi düzenleyen omletin yapımı ise oldukça pratik.
Hafta sonu için muhteşem bir kahvaltıyla güne başlamaya ne dersiniz? Üstelik hem tok tutuyor hem de metabolizmayı hızlandırarak zayıflatıyor. Üstelik protein alımını da destekliyor. Sindirimi düzenleyen omletin yapımı ise oldukça pratik.
Baharatlarla lezzetlendirilen muhteşem bir tarif olan metabolizma hızlandıran kahvaltı ile güne sağlıklı bir başlangıç yapın. Püf noktası ise yulaf unundan geçiyor. İşte Metabolizmanızı hızlandıracak omlet tarifi...
METABOLİZMA HIZLANDIRAN OMLET TARİFİ
Malzemeler:
2 yumurta,
1 çay bardağı süt,
1 çay kaşığı karabiber,
1 çay kaşığı kırmızı biber,
1 çay kaşığı pul biber,
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ya da yulaf ezmesi unu
1 çay kaşığı zeytinyağı...
Tüm malzemeleri bir kasede iyice çırpın. 1 çay kaşığı zeytinyağı eklediğiniz tavaya dökerek pişirin. Kahvaltınızı hazırlamak bu kadar kolay.
1. GÜN DİYET LİSTESİ
Sabah planı
1 fincan yeşil çay + 1 metabolik omlet
Öğle: Yeşil smoothie
Yeşil smoothie malzemeleri:
2 avuç ıspanak,
1 salatalık,
Yarım demet maydanoz,
1 limon suyu,
1 küçük dilim taze zencefil,
4 yemek kaşığı yoğurt,
1 bardak su
Hazırlaması da pratik: Tüm malzemeleri blendera koyun ve pürüzsüz ve iyi hazırlanmış bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Ara öğün: 3 dilim ananas
Akşam yemeği: Akşam yemeği 1 adet orta boy ızgara somon (150-200 gr), 1 dilim ince tam tahıllı ekmek ve yağsız salatadan oluşur.
2. GÜN DİYET LİSTESİ
Sabah:
Malzemeler:
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi,
1 su bardağı laktozsuz süt,
1 çay kaşığı tarçın,
3 adet ceviz,
1 orta boy hurma.
Hazırlanışı: Yulaf ezmesi, süt ve tarçını karıştırın, 3 ceviz ve 1 orta boy hurmayı dilimleyin ve servis yapın.
Öğle yemeği: Ödem önleyici çorba!
Ara öğün: 1 bardak greyfurt suyu
Akşam: Yağsız olmak şartıyla fırında 3-4 köfte ve bol salata.
3. GÜN DİYET LİSTESİ
Kahvaltı:
1 su bardağı laktozsuz süt,
1 yumurtalı ve sebzeli buğday eriştesi,
1 dilim tam buğday ekmeği yeterlidir.
Öğle yemeği: Yeşil smoothie!
Yeşil smoothie'nin malzemeleri ise şöyle:
2 avuç ıspanak,
1 salatalık,
Yarım demet maydanoz,
1 limon suyu,
5 gram taze zencefil,
4 yemek kaşığı yoğurt,
1 bardak su
Tek yapmanız gereken, pürüzsüz bir karışım elde edene ve iyice karışana kadar tüm bu malzemeleri karıştırmak.
Ara öğün: 10 adet çiğ badem
Akşam yemeği: Kinoa salatası
Kinoa salatası hazırlamak için 1 su bardağı kinoayı haşlayıp soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra yarım demet semizotu, bir avuç roka, bir avuç maydanoz, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biberi ekleyin.
Tüm bu karışımları üzerine dökmek için ½ çay bardağı zeytinyağı, 1 limonun suyu ve 1 tatlı kaşığı tuzu karıştırıp salatanın üzerine dökün.