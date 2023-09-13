Fıstık ezmesi çok yönlü bir içeriktir. Ayrıca ciddi bir beslenme etkisi de barındırıyor. WebMD 'ye göre yoğun kalorili ve protein, yağ, lif, vitamin ve mineral kaynağı olan bu yiyecek, besin maddelerini stoklamanın etkili bir yoludur . Ancak sayısız diğerleri gibi fıstık ezmesi de beslenmenizin bir parçasını oluşturuyorsa, özellikle de düzenli olarak tüketiyorsanız, vücudunuz üzerinde ne gibi bir etki yarattığını merak ediyor olabilirsiniz. Health Digest , fıstık ezmesini her gün yerseniz gerçekte ne olacağını görmek için derinlemesine inceledi. İşte her gün düzenli olarak tüketildiğinde vücuda olan etkileri…

Fıstık ezmesinin ana maddesinin kaba veya pürüzsüz bir macun halinde harmanlanan yer fıstığı olmasıyla, günlük PB porsiyonu başına kuruyemişin besin profilinin çoğunu alacaksınız . Bunun bir yönü mütevazi cevizin vitamin ve mineral içeriğidir. WebMD 'ye göre fıstık ezmesi, doğru vücut fonksiyonuna ve sağlığa katkıda bulunan birçok besin maddesinin mükemmel bir kaynağıdır.

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Bunlar arasında kan sağlığını korumak ve serbest radikallere karşı koruma sağlamak için kullanılan E vitamini de bulunmaktadır (WebMD aracılığıyla). Mayo Clinic'e göre fıstık ezmesinde de bulunan niasin (diğer adıyla B3 vitamini), sindirim ve sinir sisteminin bakımı için hayati öneme sahiptir. Kas ve sinir fonksiyonu ile bağışıklık sistemi için gerekli olan magnezyum ile protein ve karbonhidratlar gibi enerji kaynaklarının işlenmesine yardımcı olan manganezi kim unutabilir ki?

Başka bir B vitamini olan B6 da fıstık ezmesinde bulunabilir ve WebMD tarafından açıklandığı üzere ruh hali, iştah ve uyku da dahil olmak üzere vücudunuzdaki çeşitli şeyleri etkiler.

Fıstık ezmesi, Medical News Today'e göre "bağışıklık, protein sentezi ve DNA oluşumu için gerekli" olan harika bir çinko kaynağıdır.