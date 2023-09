Diyetin göz sağlığı üzerindeki etkisi sıklıkla göz ardı edilmektedir. Bununla birlikte, Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü 'ne göre sağlıklı bir beslenme, göz rahatsızlıklarının gelişmesini engelleyen bir faktördür. Fıstık ezmesinin, özellikle de her gün tüketiyorsanız, gözlerinizi korumaya yardımcı olabileceği ni bilmek muhtemelen sizi memnun edecektir.

Spor salonunda biraz kas geliştirmek veya halihazırda elde ettiğiniz kazanımları korumak istiyorsanız, her gün fıstık ezmesi yemenin kaslarınızın güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabileceği ni duymak sizi mutlu edebilir.

DÜZENLİ OLARAK FISTIK EZMESİ YERSENİZ KALP SAĞLIĞINIZ KORUNUR

Amerika'da her dört ölümden birinin kalp hastalığından kaynaklandığı göz önüne alındığında (her 36 saniyede bir kişi), kalp sağlığımıza dikkat etmek çok önemlidir (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri aracılığıyla). Fıstık ezmesi hayranıysanız, onu her gün yemenin kalbinizi iyi durumda tutmanıza yardımcı olabileceğini bilmek sizi memnun edecektir.