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USDA, bir yumurtanın ticari olarak işlenmesi sırasında bu koruyucu tabakanın yıkandığını ve koruyucu bir kaplama görevi gören yenilebilir mineral yağ ile değiştirildiğini söylüyor.

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Bütünsel sağlık uzmanı ve yazar Amy Leigh Mercree, Reader's Digest'e şunları açıkladı; "Bir yumurtayı pişirmeden önce yıkarsanız, kabuğu gözenekli olduğu için su, bakterileri yumurtanın içine itebilir." Bu nedenle mağazadan satın alınan yumurtaları yemenin en sağlıklı yolu onları yıkamaktan kaçınmaktır.