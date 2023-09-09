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LİMON KAHVE KARIŞIMININ FAYDALARI

Limon kahve karışımı, enerji verici özelliği sayesinde sizi zinde hissettirir. Eğer enerjinizin bitmeye başladığını hissederseniz 1 bardak limonlu kahve içebilirsiniz.

Bu karışım, metabolizmanızı hızlandırarak daha hızlı kilo vermenize yardımcı olur. Bu nedenle doktorunuza da danışarak diyet listenize ekleyebilirsiniz.

Şiddetli baş ağrısına iyi geldiği için kronik ağrı çekenlerin derdine derman olur. Bu nedenle geçmek bilmeyen baş ağrısı yaşadığınızda bir bardak limon kahve karışımı tüketebilirsiniz.

Ayrıca bu kür, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve oldukça sık görülen bir sağlık problemi olan ishale iyi gelir. Bunun için öğütülmüş kahveyi limon ile karıştırıp üzerine bal ekleyebilirsiniz.

Araştırmalara göre hem kahve hem de limonun antioksidan bakımından zengin olması cilt üzerinde önemli faydalar sağlıyor. Kahve tüketimi, cildi pürüzsüzleştiriyor ve kan akışını düzenleyerek nemlendirmeye yardımcı oluyor.

Bol C vitamini içeren limon ise cilde güç ve elastikiyet kazandıran kolajen üretimini teşvik ediyor ve güneşe maruz kalmadan kaynaklanan cilt hasarlarını da azaltıyor.