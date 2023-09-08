Geceleri kabusa çeviren uykusuzluğun nedeni vitamin eksikliği olabilir! Hemen kontrol ettirin
Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan uyku, enerjik bir gününde başlangıç noktasıdır. Düzenli bir uykunun ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe daha da anlaşılsa da uykusuzluğun asıl nedenlerini hala bilmiyoruz. Vitamin eksikliğinin de uykusuzluğa yol açabileceğini biliyor muydunuz? İşte uykusuzluğa neden olabilen 5 vitamin eksikliği…
Gün içerisinde ne kadar ya da kaç saat uyuduğumuz değil, ne kadar verimli uyuduğumuz da göz ardı edilmemeli. Uykusuzluk pek çok sağlık sorunu başta olmak üzere olumsuz sonuçlara yol açabilecek bir sorundur. Peki, uykusuzluk ve vitamin eksikliği ilişkisine dair neler biliyoruz? Genelde pek bilinmese de vitamin eksikliği ve uykusuzluk arasında ciddi bir bağlantı bulunuyor. Eğer uykusuzluk yaşıyorsanız bu 5 vitamin değerlerini kontrol ettirmekte fayda var.
HANGİ VİTAMİNLER UYKU SÜRECİNDE ETKİN ROL OYNAR?
Bazı vitamin eksikliklerinin uyku sürecini ciddi anlamda etkilediği henüz birçok kişi tarafından bilinmiyor. Bilindiği gibi vücudumuzdaki sağlıklı işleyişin devam etmesi adına vitaminler olmazsa olmaz yapı taşlarındandır. Her bir vitamin vücudumuzda farklı bir işleve karşılık gelerek sağlıklı yaşamımızı sürdürmemize yardımcı olur.
Bazı vitaminler özellikle uyku sürecinin kalitesinde önemli rol oynar. Eğer verimli uykuyu yakalamak ve nitelik yönünden de yeterli bir uykuya kavuşmak istiyorsanız hangi vitaminlerin uyku sürecinde etkin rol oynadığını bilmelisiniz.
Başta B12 vitamini, D, C, B6 ve E vitaminleri olmak üzere farklı bileşenler uyku kalitemiz üzerinde ciddi anlamda etkilidir.
HANGİ VİTAMİNLERİN EKSİKLİĞİ UYKUSUZLUĞA YOL AÇAR?
Vitamin eksikliği ve uykusuzluk arasındaki ilişkiye dair bilgilerin ardından vitamin yetersizliğinin uykusuzluğa yol açtığı söylenebilir.
Özellikle uyku sürecinde etkili olduğu düşünülen temel vitaminlerin eksikliği, ciddi anlamda uykusuzluk yaşamamıza neden olabilir. Bunun yanı sıra uyku saatinizde sorun olmasa dahi gün içinde yeterince verimli olamıyor ve her sabah yorgun kalktığınızı düşünüyorsanız; verimsiz bir uyku süreciniz olabilir. Bu durum da başta B6 vitamini olmak üzere farklı vitaminlerin yetersizliğini akla getirebilir.
Dolayısıyla vitaminler ve uyku kalitesi ilişkisi çok yönlü bir kavramdır. Eğer ciddi boyutta uyku sorunları yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalı ve vitamin testleri dahil olmak üzere gerekli kontrolleri yaptırmalısınız.
Oldukça pratik bir şekilde tespit edilip tamamlanabilen vitamin eksikliklerinin çözümüyle uykusuzluğunuzun da sona erdiğini görmek mümkün. Elbette bu noktada doktor kontrolü ile hareket etmekte ve gerekli olduğu ölçüde vitamin desteğine başvurmakta fayda var.
B12 VİTAMİNİ
B12 vitamini uykusuzlukla bağlantılı olan ve eksikliğinde farklı olumsuz semptomların yaşandığı bir bileşendir. İnsan vücudunda sentezlenmesi mümkün olmayan B12 vitamini dışarıdan alınır. Bu nedenle düzenli şekilde alımı ve işlenmesi vücudumuz açısından oldukça değerlidir.
B12 vitamini başta kırmızı kan hücrelerinin işlevi, sinir sistemi ve hücre metabolizması sağlığı gibi pek çok konuda etkilidir. Aynı zamanda uykusuzluk sorunu ile baş etme noktasında B12 vitamini eksikliği yaşayan kişilere destek önerilebilir. Özellikle doğal gıdalardan yeterli B12 alımı sağlandığında daha verimli bir uykuya geçiş için zemin hazırlanmış olur.
D VİTAMİNİ
Uykusuzluk farklı sebeplere bağlı olarak gelişebilecek bir rahatsızlıktır. Farklı boyutlarda yaşanabilen uykusuzluğun sebeplerinden birisi de D vitamini eksikliği olarak gösterilebilir. Hem uykuya bağlı genel sağlığı hem de bizzat uyku kalitesini olumsuz yönde etkileme riski olan D vitamini eksikliğinin tespit edilmesi son derece önemlidir.
D vitamininin uykuyu düzenlemekle görevli beyin bölümlerini etkilemesi bu konuda dikkat çekicidir. D vitamininin uyku hormonu olarak bilinen melatonin yapımında rol oynaması; uykusuzluk ve D vitamini ilişkisini açıklamak için yeterli olacaktır.
B6 VİTAMİNİ
B6 vitamini uykusuzluk üzerinde etkili olduğu bilinen önemli kaynaklardan biridir. Özellikle B6 vitaminini eksikliğinde insomnia yani uyuyamama hastalığı başta olmak üzere pek çok farklı sorunun ortaya çıkması olasıdır.
Uykusuzluğun anlaşılması ve çözümü noktasında doktorların ilk dikkat ettiği noktalardan birisi de şüphesiz ki B6 vitamini ölçümüdür. Deliksiz bir uyku uyuma potansiyelinin yanı sıra B6 vitamini serotonin üretimi açısından da oldukça değerlidir.
E VİTAMİNİ
Vitamin eksikliği ve uykusuzluk bağlantısında ilk bakılacak unsurlardan bir diğeri E vitaminidir. Vücudumuzda yeterli E vitamini olmadığı takdirde uyku kalitesinde ve süresinde sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle gerekli vitaminlerin vücudumuzda yeterli ölçüde bulunduğundan emin olmamız önemlidir. Bunu anlamanın en iyi yolu bir uzmana başvurarak uykusuzluğa dair fiziksel bir sorun olup olmadığını öğrenmektir.
E vitamini, D vitamini, B12 vitamini ve B6 vitamini uykusuzluk konusunda etkili olduğu bilinen bazı vitaminlerdir.
Son olarak ise C vitamini de uykusuzluğumunun nedeni olabilir.
Uykusuzluk konusunda takviye vitamin almak için mutlaka uzman desteğine danışmak gerekir.