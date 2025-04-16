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        Haberler Bilgi Yaşam Güne zinde ve güçlü başlayabilmek için sabah uyandığınızda bu rutinleri uygulayın!

        Sabah ilk 30 dakikada sağlığınız için uygulamanız gereken yöntemler nelerdir?

        Modern yaşamda sabah alışkanlıkları, stres yönetiminden verimliliğe kadar her şeyi etkiliyor. Sadece 30 dakikada hem zihinsel hem de fiziksel dengenizi sağlayabilirsiniz. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 08:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 08:30
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        Sabah uyanınca ne yaptığınız, günün nasıl geçeceğini belirler. Sağlıklı ve güçlü bir şekilde güne başlayabilmek için uyandığınız andan itibaren ilk 30 dakika boyunca bu yöntemleri uygulayın.

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        SABAHIN İLK DAKİKALARINDA YAPILMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

        1. SU İÇMEK

        Güne bir bardak su içerek başlamak, vücudun günü geri kalanı için hidrate olmasını sağlar. Su içilmesi ayrıca uykuda kaybedilen sıvının yerine konmasına ve uyku sersemliğinin hafifletilmesine yardımcı olur. Su tüketimi vücuttaki organ ve sistemleri uyararak kişinin sabahları daha canlı olmasına katkıda bulunur. Sabah rutininde bir bardak ılık su ya da limonlu/tarçınlı su tercih edebilirsiniz.

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        2. TELEFONU ELİNE ALMA

        Telefonu eline alma, önce kendine gel. Sabahları uyanır uyanmaz telefon ekranına bakmak, beynin stres merkezini tetikliyor. Sosyal medya bildirimleri, e-postalar veya haber akışı, güne farkında olmadan yüksek stresle başlamana sebep olabilir.

        Uyanır uyanmaz 20–30 dakikalık “ekransız zaman” yarat. Bunun yerine pencereyi aç, derin nefes al, birkaç dakika sessizce otur veya hafif esneme hareketleri yap.

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        3. EGZERSİZ

        Sabahları esneme egzersizleri yapmak, kasların ısınmasına ve vücuttaki kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. Böylece sabahları canlı ve enerjik olmayı sağlar. Esneme için basitçe baş, kol, bacaklar hareket ettirebilir. Sabahları 5 dakika yoga hareketleri yapmak ise vücuttaki tüm kas gruplarını çalıştırır. Birkaç kez zıplamak, kısa yürüyüş yapmak gibi hafif egzersizler de hem kalp atışını hem de nefes alıp verme hızını artırarak kişinin daha uyanık ve atik olmasına katkıda bulunabilir.

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        4. NEFES EGZERSİZLERİ

        Nefes alıp vermeyi daha efektif hale getiren egzersizler, dolaşımdaki kanın oksijen miktarını artırarak kişiyi daha canlı hale getirir.

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        5. NİYET BELİRLE VE ZİHNİNİ ŞELİLLENDİR

        Zihnini şekillendiren, gününü şekillendirir. Güne niyetle başlamak, zihinsel netlik ve motivasyon sağlar. Bu alışkanlık, gün içinde yaşanabilecek stresli durumlara karşı daha dirençli olmanı da sağlar.

        Ne yapmalı?

        - 1–2 dakikalık basit bir nefes egzersizi

        - Günün hedefini zihninde canlandır

        - “Bugün enerjik, sakin ve üretken bir gün yaşayacağım.” gibi olumlu bir cümle ile kendini programla.

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        6. SOĞUK DUŞ

        Soğuk duş almak, vücudun daha iç kısımlarında yer alan kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kalp hızını ve kan akışını artırır. Böylelikle kişi canlanır, tamamen uyanık hale gelir. Soğuk duş almak istemeyenler için yüzü soğuk su ile yıkamak da benzer etki gösterir.

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        7. HAFİF KAHVALTI

        Kahvaltı, vücuda enerji verme bakımından önemli bir öğün olsa da ağır bir kahvaltı yapmak tam tersi bir etki yapabilir. Ağır bir kahvaltıdan sonra vücut besinleri sindirmeye çalışırken durgun, halsiz bir hale gelebilir. Yumurta, sebze, meyve içeren hafif ve sağlıklı kahvaltılar güne başlamak için daha iyi bir seçenek olabilir.

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        8. KAHVE VE ÇAYA DİKKAT!

        Kahve, çay gibi kafeinli içecekler sabah uyanmak ve enerji dolu olmak için en çok tercih edilen içecekler arasındadır. Ancak bu içecekler tüketildikten sonra kafein etkisi geçmeye başlayınca kişi kendini eskisinden daha yorgun ve halsiz hissedebilir. Bu nedenle sabahları kahve kullanımı konusunda dikkatli olmakta fayda vardır.

        Kaynak: lswgcpa/medicalnewstoday

        Görsel Kaynak: shutterstock

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