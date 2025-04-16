3. EGZERSİZ

Sabahları esneme egzersizleri yapmak, kasların ısınmasına ve vücuttaki kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. Böylece sabahları canlı ve enerjik olmayı sağlar. Esneme için basitçe baş, kol, bacaklar hareket ettirebilir. Sabahları 5 dakika yoga hareketleri yapmak ise vücuttaki tüm kas gruplarını çalıştırır. Birkaç kez zıplamak, kısa yürüyüş yapmak gibi hafif egzersizler de hem kalp atışını hem de nefes alıp verme hızını artırarak kişinin daha uyanık ve atik olmasına katkıda bulunabilir.