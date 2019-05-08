Milyonlarca Müslüman, Allahı'ın farz kıldığı Ramazan orucunu tutmaya devam ediyor. Orucunun bozulmasını istemeyen vatandaşların birçok konu hakkında merak ettikleri var. Güneş kremi kullanmak da bu araştırmaların başında yer alıyor. Peki, Ramazan ayında oruçlu iken güneş kremi kullanmak orucu bozar mı? İşte tüm detayları ile cevabı...

GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Güneş yağı sürülmesi yada herhangi bir kremin sürülmesinin oruca zararı yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ye ralan bilgilere göre de krem sürmek oruç bozmaz.