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        Haberler Bilgi Yaşam Güneşe dikkat: Sıcak havalara karşı sağlıklı bir yaz için nelere dikkat edilmelidir?

        Sıcak havalarda sağlık elden gitmesin! Aşırı sıcaklarda sağlığınızı korumanın etkili yolları

        Sıcak günlerde sağlıklı kalmak için birkaç basit adım yeterlidir. Vücudunuzu mevsim geçişlerine nasıl hazırlayacağınızı biliyor musunuz? İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.08.2025 - 10:30
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        Sıcaklarda sağlığı korumanın altın kuralları
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        MEVSİM GEÇİŞLERİNE DİKKAT: YAZ SICAKLARINDA SAĞLIĞINIZI KORUYUN

        Mevsimlerin değiştiği dönemlerde vücut yeni koşullara uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyar. Özellikle kıştan yaza ya da yazdan kışa geçişlerde hastanelere başvuruların artması, bağışıklık sisteminin bu süreçte zorlandığını gösterir. Ancak bazı basit önlemlerle bu geçişleri daha rahat atlatmak mümkündür. Yaz ayları, sıcaklık artışlarıyla birlikte bazı sağlık risklerini beraberinde getirse de doğru yaklaşımlarla keyifli bir döneme dönüşebilir.

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        BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERMEK

        Kış aylarında daha yağlı ve kalorili yiyeceklerle beslenildiği için yazın başında hızla kilo verme çabası yetersiz beslenmeye yol açabilir. Ancak yazın daha aktif geçen günlerinde, su ve lif oranı yüksek, dengeli öğünlerle beslenmek önemlidir. Sebze ağırlıklı ana yemekler, doğal şeker içeren 1-2 porsiyon meyve, sıvı oranı yüksek besinler ve küçük porsiyonlarla oluşturulmuş renkli tabaklar yaz için ideal bir beslenme biçimidir.

        Ayrıca sıcak havalarda mikroorganizmalar daha hızlı çoğalır. Bu nedenle gıdaların son kullanma tarihine dikkat edilmeli, sebze ve meyveler iyice yıkanmalıdır.

        YETERİNCE SIVI ALMAK

        Yaz sıcaklarında terleme artar ve bu da su ve mineral kaybına yol açar. Vücudun su dengesi bozulduğunda tansiyon düşüklüğü görülebilir. Günde ortalama 2 litre su içerek bu kaybı dengelemek gerekir. Ayrıca doğal meyve suları ve bitki çayları da sıvı alımına katkı sağlar.

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        HAREKETLİ KALMAK

        Egzersiz her mevsimde önemlidir. Yazın sıcaklık nedeniyle egzersizler aksatılabilir ancak bu durumdan kaçınmak gerekir. Serin saatlerde yapılan hafif egzersizler hem fiziksel sağlığı destekler hem de psikolojik olarak rahatlatır. Özellikle akşam yemeğinden önce ya da en az 2 saat sonra egzersiz yapmak vücut ritmi açısından faydalıdır.

        GÜNEŞ KREMİ VE CİLT SAĞLIĞI

        Güneş ışınları yalnızca yazın değil, yılın her döneminde UV ışınları yayar. Ancak yaz aylarında bu ışınların etkisi daha yoğundur. Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneş temasından kaçınılmalı, dışarı çıkarken mutlaka koruyucu güneş kremi kullanılmalıdır.

        Cilt, sıcaklarda nem kaybeder. Bu nedenle cildi düzenli nemlendirmek ve tahrişi azaltmak için ince, açık renkli ve pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.

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        GÜNEŞ YANIKLARI VE GÜNEŞ ÇARPMASI

        Güneş çarpması yazın karşılaşılabilecek en ciddi sorunlardan biridir. Yüksek ateş, terleyememe, halsizlik, baş dönmesi, görme bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

        Ayrıca güneşe fazla maruz kalmak ciltte 1. ve 2. derece yanıklara yol açabilir. Bu yanıklar kızarıklık, kabarma, kaşıntı ve su toplama şeklinde ilerler. Özellikle tansiyon, kalp ve cilt hastalığı olanlar güneşli saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmalıdır.

        HİJYENE ÖNEM VERMEK VE HAVUZ KULLANIMI

        Yaz aylarında tatil bölgelerinde artan kalabalık, kişisel hijyenin daha da önemli hâle gelmesine neden olur. Ortak kullanılan havuzlar, çeşitli enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına ortam hazırlar. Konjunktivit, kulak enfeksiyonları, mide ve bağırsak hastalıkları gibi sağlık sorunlarından korunmak için havuza girmeden önce ve sonra duş alınmalı, hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

        SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİNE DİKKAT

        Sigara ve alkol her mevsimde zararlıdır, ancak yaz aylarında vücut daha hassas hale gelir. Yüksek sıcaklıklarla birlikte toksinlerden arınma süreci yoğunlaşır. Karaciğer, böbrek ve akciğerler daha fazla çalışmak zorunda kalır. Sigara ve alkol tüketimi bu süreci zorlaştırarak kalp hastalıkları, tansiyon problemleri ve elektrolit dengesizliklerine neden olabilir.

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        BÖBREKLER VE TUZ TÜKETİMİ

        Terleme ile birlikte su ve tuz kaybı olur. Ancak sadece su içmek bazen yeterli değildir. Aşırı su tüketimiyle birlikte tuz eksikliği sıcak kramplarına yol açabilir. Bu nedenle dengeli tuz alımı da önemlidir. Diğer yandan fazla tuz tüketimi böbrekleri yorabilir, bu yüzden aşırıya kaçılmamalıdır.

        BASİT YÖNTEMLERLE, YAZI SAĞLIKLI GEÇİRİN

        Yaz aylarında sağlığınızı korumak için basit ama etkili önlemlerle vücudunuzu destekleyebilirsiniz. Yeterli sıvı alımı, dengeli beslenme, uygun zamanlarda egzersiz, güneşten korunma ve hijyen kurallarına dikkat ederek yaz mevsimini daha sağlıklı ve keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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