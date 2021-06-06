Güney beldesinde seçim sonuçlandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün ara seçimler yapıldı. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidildi.

11'İ KADIN 62 ADAY YARIŞTI

İstanbul'da da 14 mahalledeki muhtarlık seçimleri için oy kullanımı saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, bazı illerdeki köy ve mahallelerde muhtarların ve/veya ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için sandıklar kuruldu.

Bu doğrultuda İstanbul'da çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için 14 mahallede 11'i kadın 62 aday yarıştı, yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gitti.

Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde 7, Kaleiçi Mahallesi'nde 5, Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2 aday muhtar olabilmek için yarıştı.

KOVİD'DEN VEFAT EDEN MUHTARIN EŞİ SEÇİMİ KAZANDI

Seçmenler kurulan sandıklarda sabah saatlerinde oy kullanmaya başlarken, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okullarda polis ekipleri HES kodu sorgulaması yaptı. Seçmenler, sandık kapanış saatine kadar oylarını kullanırken, sonrasında sayım işlemi yapıldı. Beykoz Anadolukavağı Mahallesi Muhtarı Serdar Lüleburgaz geçen mart ayında Kovid-19'a yakalanmış ve tedavi gördüğü Beykoz Devlet Hastanesi'nde 7 Nisan'da vefat etmişti. Boş kalan muhtarlık koltuğu için Lüleburgaz'ın eşi Sevim Lüleburgaz ile Ömer Küçük aday oldu. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından oy sayımına geçildi. Seçimde Sevim Lüleburgaz 464, Ömer Küçük ise 116 oy aldı. Kullanılan 4 oy ise geçersiz sayıldı. Muhtarlığa seçilen Lüleburgaz, "Hem eşimin hatıralarını yaşatmak, hem de onun Anadolukavağı'na getirmiş olduğu hizmet kalitesini kalıcı bir hale getirmek istiyorum" dedi.

GÜNEY BELDESİNDE ZAFER AK PARTİ'NİN

Öte yandan seçimlerin yapıldığı Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde de sonuçlar belli oldu. Seçimde AK Parti 1021, BBP 405, CHP 38 oy aldı. Buna göre seçimi de AK Parti adayı Erol Karabacak kazandı