KİMLER HAYATINI KAYBETTİ?

Yetkililer, yaralıların çoğunlukla genç ve 20'li yaşların başında olduğunu söyledi. Gece hayatı ve popüler restoranları ile tanınan Itaewon, gezginler ve uluslararası öğrenciler arasında popüler.

Yetkililere göre, hayatını kaybeden 154 kişinin en az 26'sı yabancı uyruklu. Bu kişilerin ABD, Çin, İran, Tayland, Sri Lanka, Japonya, Avustralya, Norveç, Fransa, Rusya, Avusturya, Vietnam, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerden geldiği ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin 56'sının erkek, 97'sinin kadın olduğu ve biri hariç hepsinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

133 yaralının 37'sinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı. 4 bini aşkın kişi için kayıp ihbarı yapıldı.