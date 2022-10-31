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Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor?

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 154 kişi hayatını kaybetti. 133 kişinin yaralı olduğu, 4 bin kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi. Yaşanan izdiham hakkında neler biliniyor?

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  • Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor? Ölü sayısı 150'nin üzerinde! - Dünya haberleri

    Güney Kore'nin başkenti Seul'un Itaewon bölgesinde, son yıllarda Cadılar Bayramı kutlamaları popüler hale geldi. Ancak son iki yıldır, pandemi sebebiyle kutlamalar yapılamadı.

     
  • Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor? Ölü sayısı 150'nin üzerinde! - Dünya haberleri

    Cumartesi gecesi, düzenlenen etkinlikler Seul'de bu kısıtlamaların kaldırılmasında bu yana düzenlenen ilk Cadılar Bayramı kutlamasıydı. Seul'e farklı şehirlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de vardı. Civardaki otellerin rezervasyonları dolmuş, biletli etkinliklerin çoğunda bilet kalmamıştı.

    CADILAR BAYRAMI NEDİR? TARİHÇESİ İÇİN TIKLAYIN

     
  • Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor? Ölü sayısı 150'nin üzerinde! - Dünya haberleri

    NE OLDU?

    CNN'e konuşan görgü tanıkları, izdiham ölümcül hale gelmeden önce kalabalığın çok kontrol edilmediğini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, dar sokaklarda omuz omuza duran insanlar olduğu görüldü. Kalabalık alanlar, 10 milyonluk Seul kenti için alışılmadık bir durum değil.

     
  • Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor? Ölü sayısı 150'nin üzerinde! - Dünya haberleri

    İlk acil durum çağrılarının 22:24 civarında gelmesinden sonra, yetkililer olay yerine koştu, ancak insan yoğunluğu sebebiyle yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmakta zorlandı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, insanların sağlık görevlilerini beklerken, diğer parti katılımcılarını kompresyon uyguladığı görüldü.

    Yetkililer, bölgede herhangi bir gaz sızıntısı veya yangın olmadığını söylese de, izdihamın nedeni hala araştırılıyor.
  • Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor? Ölü sayısı 150'nin üzerinde! - Dünya haberleri

    KİMLER HAYATINI KAYBETTİ?

    Yetkililer, yaralıların çoğunlukla genç ve 20'li yaşların başında olduğunu söyledi. Gece hayatı ve popüler restoranları ile tanınan Itaewon, gezginler ve uluslararası öğrenciler arasında popüler.

     

    Yetkililere göre, hayatını kaybeden 154 kişinin en az 26'sı yabancı uyruklu. Bu kişilerin ABD, Çin, İran, Tayland, Sri Lanka, Japonya, Avustralya, Norveç, Fransa, Rusya, Avusturya, Vietnam, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerden geldiği ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin 56'sının erkek, 97'sinin kadın olduğu ve biri hariç hepsinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

    133 yaralının 37'sinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı. 4 bini aşkın kişi için kayıp ihbarı yapıldı.

     
  • Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor? Ölü sayısı 150'nin üzerinde! - Dünya haberleri

    RESMİ AÇIKLAMALAR NE OLDU?

    İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min Pazar günü yaptığı açıklamada, izdihamın yaşandığı bölgede önemli sayıda güvenlik gücünün olduğu bilgisini paylaştı.  Facianın ardından bölgeye, 500'den fazla itfaiyeci, 1100 polis memuru, 70 hükümet çalışanı dahil olmak üzere 1700'den fazla acil durum görevlisi sevk edildi.
  • Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor? Ölü sayısı 150'nin üzerinde! - Dünya haberleri

    Hükümet ölen ve yaralananların ailelerine psikolojik tedavi ve fon sağlayacağını duyurdu. Ülkede 5 Kasım'a kadar ulusal yas ilan edildi, Itaewon'un bulunduğu Yongsan-gu bölgesini özel afet bölgesi olarak belirlendi.
  • Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor? Ölü sayısı 150'nin üzerinde! - Dünya haberleri

    SORULAN SORULAR

    Milyonlarca insan yaşanan olayın şaşkınlığı içindeyken, kalabalık olacağı bilinen bir etkinlikle böyle bir felaketin nasıl ortaya çıktığı belirsizliğini koruyor.
  • Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor? Ölü sayısı 150'nin üzerinde! - Dünya haberleri

    Afet yönetimi uzmanı ve CNN Ulusal Güvenlik Analisti Juliette Kayyem, "İzdihamı neyin tetiklemiş olabileceğini belirlemek zor, ancak yetkililer tahmin ettiklerinden daha kalabalık bir insan grubuyla karşılaştı." dedi.
  • Güney Kore'deki ölümcül Cadılar Bayramı izdihamı hakkında neler biliniyor? Ölü sayısı 150'nin üzerinde! - Dünya haberleri

     

    23 yaşındaki Suah Cho kalabalığa karıştı ve ara sokaktaki bir binaya girerek kaçmayı başardı. Bu sırada herhangi bir görevli görmediğini söyledi.

    Başka bir görgü tanığı ise CNN'e, durumun giderek daha da kötüleştiği anlarda insanların birbirlerine yardım ettiğini, çünkü tüm bunlara başa çıkabilecek yeterli sayıda görevlinin olmadığını söyledi.

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

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