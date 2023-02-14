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Güney Koreli ünlüler depremzedelere 25 milyon TL bağışladı

Türkiye – Güney Kore dayanışması 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra da kendini gösterdi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol hükümete Türkiye'ye yardım talimatı vermişti. Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Lee Do-woon yaptığı açıklamada, üst düzey kurmaylarıyla rutin bir haftalık toplantı gerçekleştiren Suk-Yeol'un, "kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulus" olan Türkiye'ye azami destek talimatı verdiğini söylemişti. Güney Kore'nin ünlüleri de duydukları üzüntüyü paylaşıp hatırı sayılır miktarlarda nakdi yardımda bulundu. Güney Koreli ünlü isimler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler adına kullanılmak üzere UNICEF aracılığıyla yüklü miktarda deprem bağışında bulundu. Güney Kore'nin en ünlü isimleri arasında yer alan oyuncuların yanı sıra müzik şirketleri de nakdi yardım konusunda kayıtsız kalmadı

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  • Güney Koreli ünlüler depremzedelere 25 milyon TL bağışladı - Magazin haberleri

    • Suzy (Oyuncu)
    100 milyon Won (1.486.497 TL)
  • Güney Koreli ünlüler depremzedelere 25 milyon TL bağışladı - Magazin haberleri

    • Han Ji Min (Oyuncu)
    100 milyon Won (1.486.497 TL)
  • Güney Koreli ünlüler depremzedelere 25 milyon TL bağışladı - Magazin haberleri

    • Park Seo Joon (Oyuncu)
    100 milyon Won (1.486.497 TL)
  • Güney Koreli ünlüler depremzedelere 25 milyon TL bağışladı - Magazin haberleri

    • Shin Min Ah (Oyuncu)
    50 milyon Won (743.248 TL)
  • Güney Koreli ünlüler depremzedelere 25 milyon TL bağışladı - Magazin haberleri

    • Kim Go Eun (Oyuncu)
    30 milyon Won (445.949 TL)
  • Güney Koreli ünlüler depremzedelere 25 milyon TL bağışladı - Magazin haberleri

    • Park Bo Young (Oyuncu)
    30 milyon Won (445.949 TL)
  • Güney Koreli ünlüler depremzedelere 25 milyon TL bağışladı - Magazin haberleri

    • Yoo In Na (Oyuncu)
     30 milyon Won (445.949 TL)
  • Güney Koreli ünlüler depremzedelere 25 milyon TL bağışladı - Magazin haberleri

    • Kim Yeon- koung (Milli Voleybolcu)
    10 milyon Won (148.654 TL)

    * Türkiye'de de voleybol oynamıştı. 
  • Güney Koreli ünlüler depremzedelere 25 milyon TL bağışladı - Magazin haberleri

    • Yim Si Wan (Oyuncu)
    10 milyon Won (148.654 TL)

    NAKDİ YARDIMDA BULUNAN MÜZİK ŞİRKETLERİ 

    • SM (Eğlenve Şirketi)
    200 milyon Won (2.973.082 TL)

    • Hybe Müzik
    500 milyon Won (7.432.707 TL)

    • JYP Müzik
    500 milyon Won (7.432.707 TL)

     

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