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Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un Türkiye'ye yardım konusunda hükümete talimat vermesinin ardından Güney Koreli ünlüler de hatırı sayılır miktarlarda bağış yapmaya devam ediyor. İkinci dalga bağış kampanyasında 20 milyon TL daha toplandı

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  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından birçok ülke kurtarma ekibini ülkemize gönderdi.
    Birçok ülkenin ünlü isimleri bağış yaparken bu yöndeki kampanyaları sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    O ülkelerden biri de Güney Kore.
    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, hükümete "kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulus" şeklinde tanımladığı Türkiye'ye azami destek talimatı vermişti.
    Talim her ne kadar hükümete verilmiş olsa da Güney Koreli ünlüler, devlet başkanlarının tavrından ziyadesiyle etkilenerek hatırı sayılır miktarlarda depremzedelere bağış göndermeye başladı.
    Güney Koreli ünlülerin ilk dalgada bulundukları bağış miktarı 25 milyon lira olmuştu.
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    İkinci dalgada ise bağış miktarı 20 milyon TL oldu. Böylelikle Güney Koreli ünlülerin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kullanılmak üzere UNICEF'e bulunduklarığı bağış miktarı 45 milyon TL’ye ulaştı.

    İkinci dalgada bağış yapan Güney Koreli ünlüler şöyle;
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • Twice (Müzik grubu)
    200 milyon Won (2.935.183 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • Kwon Kwang Jin (Şarkıcı)
    150 milyon Won (2.203.002 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • Ive (Müzik Grubu) 
    150 Milyon Won (2.203.002 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • NCT Üyesi Mark
    150 Milyon Won (2.203.002 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • BTS üyesi J Hope
    100 milyon Won (1.467.764 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • BTS üyesi Jimin
    100 milyon Won (1.467.764 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • Yoo Jae Suk (Komedyen-Sunucu)
    100 Milyon Won (1.467.764 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • Ji Chang Wook (Oyuncu)
    100 Milyon Won (1.467.764 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • Song Yoon Ah (Oyuncu)
    50 Milyon Won (734.054 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • Seol Kyung Gu (Oyuncu)
    50 Milyon Won (734.054 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • ITZY üyesi Ryujin
    50 Milyon Won (734.054 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • Tiger JK ve eşi Yoon Mirae (Şarkıcı)
    40 Milyon Won (587.105 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • Bibi (Şarkıcı)
    40 Milyon Won (587.105 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • Chovy (E-Spor oyuncusu)
    30 milyon Won (440.624 TL)
  • Güney Koreli ünlülerden ikinci bağış dalgası - Deprem haberleri

    • G)I-DLE üyesi Soyeon
    20 Milyon Won (293.733 TL)

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