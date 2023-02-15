O ülkelerden biri de Güney Kore.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, hükümete "kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulus" şeklinde tanımladığı Türkiye'ye azami destek talimatı vermişti.

Talim her ne kadar hükümete verilmiş olsa da Güney Koreli ünlüler, devlet başkanlarının tavrından ziyadesiyle etkilenerek hatırı sayılır miktarlarda depremzedelere bağış göndermeye başladı.

Güney Koreli ünlülerin ilk dalgada bulundukları bağış miktarı 25 milyon lira olmuştu.