Güngören Haznedar Mahallesi, Sakarya Sokak'ta 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede gece saatlerinde sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bu sırada yangın çıkan dairede oturan ve ismi öğrenilemeyen İran uyruklu bir kadın da dışarı çıkarak ekiplerin çalışmasını izledi. Olay yerindeki sağlık görevlileri daire sahibi kadının üşümemesi için üzerinde ki ceketini verdi. Daire sahibi kadın itfaiye ekiplerine içeride 2 kedisinin kaldığını söyledi.

Ekipler hemen daireye girerek kedileri aramaya başladı. Dairede bulunan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından alınarak sahibine teslim edildi. Diğer kedi ise dairede yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.





MOBİLYA İMALATHANESİNDE KORKUTAN YANGIN

Güngören’de mobilya imalathanesi olan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 1’i çocuk 3 kişi kurtarılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi Sokulu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan ve mobilya imalathanesi olduğu öğrenilen bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

İHA'nın haberine göre; yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında bulunan dairede mahsur kalan 1’i çocuk 3 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde bulunan ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan panik yangının söndürülmesinin ardından sona erdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.