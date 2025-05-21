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        Haberler Magazin Guns N’ Roses'un İstanbul'daki özel isteği - Magazin haberleri

        Guns N’ Roses'un İstanbul'daki özel isteği

        Guns N' Roses'un İstanbul'da vereceği konserin ekipmanları 13 tırla yola çıktı. Grubun solisti, Türk lezzetlerinden oluşan özel bir menü sipariş etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:55
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        13 tırla gelmeden istekleri geldi
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        BKM’nin 30'uncu yılında, BKM organizasyonuyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Guns N’ Roses konserine sayılı günler kala dev prodüksiyonun merak edilen detayları paylaşıldı.

        KONSER İÇİN 13 DEV TIR YOLDA

        Haftalardır süren hummalı hazırlık süreci için dev 13 tırlık ekipman, Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı. Sahne arkası kurulum ekibi için 350 kişilik teknik ekip çalışacak.

        KULİS İSTEKLERİ ARASINDA DAMAK ÇATLATAN TÜRK LEZZETLERİ YER ALIYOR

        Grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamen siyah dekore edilmesini isterken özel bir menü sipariş etti.

        HANGİ LEZZETLERİ SİPARİŞ VERDİLER

        İmam Bayıldı

        Lahmacun

        Kebap

        İçli Köfte

        Zeytinyağlı Sarma

        Hünkar Beğendi

        Baklava

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        2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne almaya hazırlanan grup, dev prodüksiyonuyla şehre adeta çıkarma yapmaya geliyor. Haftalardır devam eden prüdüksiyon hazırlık sürecinde kullanılacak kablo 150 km’yi aşıyor.

        İstanbul'a özel uçaklarıyla gelecek olan Guns N’ Roses, 1993’teki konserden 32 yıl sonra aynı stadyumda sahneye çıkacak.

        Sahne enerjisiyle dikkat çeken Amerikan rock grubu Rival Sons’un açacağı gecenin finalinde, efsane grup Guns N’ Roses unutulmaz bir performansla sahneyi devralacak.

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        #Guns N’ Roses
        #istanbul
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