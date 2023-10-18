Trabzon'da kan donduran cinayet! Gürcistan uyruklu kadını taşla öldürdü Trabzon'da dün metruk bir binada bir kadın cesedi bulunmuştu. Başı taşla ezilerek öldürüldüğü belirlenen ve Gürcistan uyruklu olduğu tespit edilen kadının katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün metruk bir binada ihbar üzerine bir kadın cesedi bulunmuştu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri başı taşla ezilerek öldürüldüğü ve Gürcistan vatandaşı olduğunu tespit ettiği kadının katilini yakalamak için harekete geçti.

MOBESE KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 10 gün önce cinayetin işlendiğini belirleyen ekipler, kadının katilinin belirlenmesi için yoğun bir çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında Banesha Mamisheva isimli kadının katil zanlısının 16 ayrı suç kaydı bulunduğu ileri sürülen Murat B. (49) olduğunu tespit etti.

"PARADA ANLAŞAMADIK"

Gözaltına alınan katil zanlısı ifadesinde maktulün kendisinden fazla para istediğini ve aralarında anlaşmazlık çıktığını söyledi. Katil zanlısı korkunç cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti.