Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ekim'de, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 5 gün geçti. 480 teröristin etkisiz hale getirildiği büyük harekatı bölgeden izleyen Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, operasyondaki son durumu HABERTÜRK'e anlattı. İşte Ağar'ın dikkat çeken tespitleri...

MEHMETÇİK, 9 EKİM'DE BU ANDI İÇİP HAREKATA BAŞLADI

Abdullah Ağar, Tel Abyad sınırında çekilen bu özel videoyu HABERTÜRK ile paylaştı.

"RASULAYN İÇİNE GİRMEDEN ALINDI"

9 Ekim'de başlayan harekat Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinde yoğunlaştı. Rasulayn kuşatma stratejisiyle sarıldı. Terör örgütü PKK/YPG, kuşatmanın tamamlandığını ve kendisinin bir şey yapamayacağını gördü. Havadan gerçekleştirilen ölümcül akınlarla çok büyük kayıp verdi.

Burada örgütün silah deposu da vuruldu ve dehşet patlamalar yaşandı. Gösterebileceği her reflekste de sonuç daha ağır olacaktı. Direnci, inancı, karşımızda durma iradesi kırıldı ve Rasulayn’dan çekildi...

"TUZAK İÇİNDE TUZAĞA DİKKAT ETMELİYİZ"

Bakın burada oyun içinde oyun, tuzak içinde tuzak olabilir. Çok önemli bir örnek var önümüzde. TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmadan önce Çobanbey ve Rai, terör örgütü DEAŞ'ın elindeyken Özgür Suriye Ordusu bu bölgeye saldırdı.

ÖSO bölgeyi çok kısa sürede de aldı. Çünkü sahadaki DEAŞ'lıların tamamı tünellere inmişti. Aynı gece ÖSO bölgeyi aldığına sevinip uykuya daldı ve tünellere saklanan DEAŞ, ÖSO'ya darbe ağır darbe vurarak bölgeyi geri aldı. ÖSO, Fırat Kalkanı ile bölgeye geri dönebildi."

"İÇİNDEN İŞ MAKİNESİ GEÇEN TÜNELLER VAR"

TSK'nın ve Suriye Milli Ordusu'nun başarısı kuşkusuz beni onurlandırır ve mutlu eder. Ancak bölgede akıl almaz büyüklükte ve sayıda tüneller var. Sahanın her karışında biz ve bizim yanımızda bu mücadeleyi yürütenlerin çok dikkatlı davranması gerekiyor.

İçinde büyük iş makinelerinin geçe bildiği ve bombalamadan etkilenmemesi için yerin 7-8 metre altında inşa edilen tünellerden bahsediyorum. Mehmetçik bir anlık bile olsa gaflete ve rahavete düşmek istemiyor.

"TÜNELLERİN SADECE ÜSTÜ KAPANMIŞ İÇİ ÇALIŞIYOR!

Bu arada ABD, Tel Abyad'da, YPG/PKK'nın açtığı tünelleri kapatmıştı. Hatta bunların görüntülerini yayınlayıp servis etmişti. Sahadaki arkadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre evet tünellerin üzeri kapalı ama tünellerin içi gayet işler biçimde. Demem o ki o tünelleri boşuna yapmadılar.

"TÜRKİYE MUTLAKA SONUNA KADAR GİTMELİ"

Barış Pınarı, çok başarılı biçimde yürüyor. Harekattan önce gerçekleştirilen Kıran ve Pençe harekatları ile TSK havada da karada da istediği taktik stratejiyi uyguluyor. Türkiye bu harekatta kesinlikle sonuna kadar gitmeli. Tel Abyad ve Rasulayn'ın ardından Ayn-el Arap, Serekaniye ve Kamışlı'da da TSK bu harekatı icra etmeli. Türkiye, terör örgütü PKK'nın uydu, kukla bir kanton kurma hayalini ortadan kaldırmazsa, sürecin sonu Türkiye'nin gerçekten aleyhine olur.

"KÜRTLERİ, PKK'DAN KURTARMALIYIZ"

Bakın, bu terör odağı, Nusaybin'e 300'ün üzerinde havan attı. PKK, 30 yıl önce Kürt bebeğini kundakta kurşunladı. Yani onlar hep aynıydı değişen hiçbir şey yok. Ama bizim Kürtleri gerçekten PKK'nın elinden kurtarmamız gerekiyor. Çünkü PKK en büyük zararı Kürtlere veriyor ve bu korkuyu da bilerek yaymaya çalışıyor.

"BİR SİHA BİR KOMANDO TABURUNA EŞİTTİR"

Harekatla ilgili vurgulanması gereken bir nokta da gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'nin ortaya koyduğu başarıdır. Barış Pınarı'nda İHA'larımızın yanında SİHA'larımız çok büyük işler başardı. Bir SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı),bir komando taburunun (250-300) yaptığı taaruz etkisine eş değer etki yaratmaktadır. Can, moral, psikoloji ve direnç kaybına uğramıyoruz.

KARA TOPÇULARIMIZIN BAŞARISI

Sahadaki arkadaşımdan aldığım bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. Motosiklet üzerinde elinde roket olan teröristler topçumuzun menziline giriyor. Atılan ilk iki top teröristlerin önüne ve arkasına, üçüncüsü ise tepesine düşüyor. AWACS uçaklarımız harekatı takip ediyor. Savaş uçaklarımız havada her an koordinat alıyor. Ansızın ortaya çıkıp saptanan bir hedef yine ansızın kısa sürede imha ediliyor.

"HAREKAT İĞNE OYASI, NAKIŞ GİBİ İCRA EDİLİYOR"

Harekatta şu an kuşatma ve cep oluşturma faaliyetleri devam ediyor. Askerimiz kesinlikle agresif davranmıyor. Araziyi hazmede hazmede faaliyetini yürütüyor. Harekatı bir iğne oyası, nakış gibi ince ince icra ediyor. Bu arada gazilerimizle görüşme fırsatım oldu. Güdümlü tanksavar füzesiyle yaralanan 3 askerimizden 2'si taburcu oldu. Birinin tedavisi sürüyod ama onun durumu da gayet iyi.