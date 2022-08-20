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Ünlülerden tatil pozları: Son fotoğraf!

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları, yazın bitmesine sayılı günler kala tatillerini sürdürüyor. Bazı isimler Ege ve Akdeniz koylarında deniz ile güneşin tadını çıkarırken, kimi de tercihini yurt dışından yana kullandı. Şehire dönmek için gün sayan ünlüler de renkli karelerini paylaştı

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    DERYA ULUĞ

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    AYÇA VARLIER

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    YEŞİM CEREN BOZOĞLU

    2014 yılında ekrana gelen 'O Hayat Benim' için kilo alan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, dizinin 2017'de final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu. Aynı zamanda uyguladığı diyet sayesinde 58 kilo veren Bozoğlu, renkli bikinisiyle poz verdi.
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    NURGÜL YEŞİLÇAY

    Yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'te tatil yapan Nurgül Yeşilçay, yaza veda etti. Oyuncu, siyah mayosu ve beyaz kimonosu ile verdiği bu pozu, "Oh, ne güzel tatildi be! Tamam, biz döndük. Haydi, siz de dönün. Yeter... Gerçi ben en çok eylül tatili severim..." notuyla yayınladı.
  • Güzeller tatilde! Derya Uluğ, Begüm Kütük, Eda Taşpınar, Nurgül Yeşilçay... - Magazin haberleri

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    Bozcaada'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Algı Eke ise, beyaz bikinisi ile uzanıp, kitap okurken çekilen fotoğrafını, "En sevdiğim ben..." ifadeleriyle paylaştı.
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    BENGÜ

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  • Güzeller tatilde! Derya Uluğ, Begüm Kütük, Eda Taşpınar, Nurgül Yeşilçay... - Magazin haberleri

    CANSU DERE

    Başrolünde yer aldığı dizinin final yapmasının ardından sezonu açan Cansu Dere (41), tatiline Marmaris'te kaldığı yerden devam ediyor. 
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    Oyuncu Merve Oflaz, iş insanı sevgilisi Allan Hakko ile Bodrum'da. Tatilini sürdüren Oflaz, mayokinisi ile kamera karşısına geçti. 
  • Güzeller tatilde! Derya Uluğ, Begüm Kütük, Eda Taşpınar, Nurgül Yeşilçay... - Magazin haberleri

    EDA TAŞPINAR

    Sosyetik güzel Eda Taşpınar, müdavimi olduğu Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda keyifli vakit geçiriyor.

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