Güzide Duran, dava açtı ama soyadını silmedi Emekli model Güzide Duran, 17 yıllık eşi Adnan Aksoy'a boşanma davası açtı. 20 milyon TL tazminat ile aylık 600 bin TL nafaka talep eden Duran'ın, sosyal medya hesaplarından 'Aksoy' soyadını silmemesi dikkat çekti

Habertürk Giriş: 20.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:10 facebook

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