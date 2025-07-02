Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran ile iş adamı Adnan Aksoy, 2007'de beraberliğe başlamış, 2008'de evlenmişlerdi. İki çocuk sahibi Duran ile Aksoy, geçtiğimiz yıl; 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' maddeleriyle karşılıklı boşanma davası açtı.

Adnan Aksoy - Güzide Duran

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; daha önce adının Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anılması hakkında; "Hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın sevgili oldukları ortaya çıktı.

Güzide Duran ile Fikret Orman, Boğaziçi manzarası eşliğinde yemek yedi.

REKLAM

"SİZ BENİM BURADA OLDUĞUMU NASIL SÖYLERSİNİZ"

Güzide Duran, yemek çıkışında görüntülenince ne yapacağını şaşırdı. Restorana geri dönen Duran; "Siz benim burada olduğumu nasıl söylersiniz. Beni hiç bir yerde yakalayamadılar" diyerek restoran çalışanlarına çıkıştı.

Kapının girişinde bulunan akvaryumun arkasında saklanmaya çalışan Güzide Duran, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu. Fikret Orman ise yaşananlar karşısında hiçbir tepki vermedi.

Yemekte kendilerine eşlik eden Simge Sütşurup, Güzide Duran’a; "Zaten yakalandınız, böyle görüntüler hoş olmuyor" diyerek arkadaşına uyarıda bulundu. Bunun üzerine Duran, Fikret Orman'ın yanına gitti. REKLAM Ardından da Fikret Orman, yanlarına gelen çiçekçiden gül alarak Güzide Duran’a verdi. Orman’a; "Aşkım" diye teşekkür eden Duran, gazetecilerin soruları karşısında elinde güllerle poz verip sessiz kalmayı tercih etti. İkili daha sonra araçlarına binip restorandan ayrıldı. SONRAKİ GÜN EL ELE ORTAYA ÇIKTILAR Güzide Duran ile Fikret Orman, ertesi gün bu kez Bebek’te görüntülendi. Duran ile Orman, bir günün öncesine göre bir hayli sakin görünürken mekândan el ele çıktı. "BU ŞAHSİYET HÂLÂ SOYADIMI TAŞIMAKTADIR" Güzide Duran’ın Fikret Orman ile görüntülenmesinin ardından Adan Aksoy, tepkisini dile getirdi; "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir. Program program gezip 'iyi anne ve iyi eş' vurgusu yaparken, bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelediği artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben, hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum."