Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman çekildi? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanmış serinin ikinci ve en çok hasılat yapan filmidir. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü alan film. Şener Şen ve Kemal Sunal'ın birlikte rol aldıkları ilk filmdir ve Tarık Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975 yılının Ağustos ayında gösterime girmiştir. Ağustos ayında gösterime giren film serinin ilk filminin çok beğenilmesi ve merakla beklenmesi üzerine vizyona girer girmez, olay bir şekilde bilet satışları patlamıştır ve her gün sinema salonlarının dolmasına sebep olmuştur. İlk 1975 yılının Ağustos ayında vizyona giren film 1976 yılının başlarında vizyondan kalmıştır, ve sonuç olarak serinin ilk filmin 28 hafta bu filminin ise 30 hafta vizyonda kalması üzerine serinin en çok hasılat yapan filmi olma unvanını kazanmıştır.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI KİMLER?

Serinin ilk filminde yer alan tüm oyuncular bu filmde de yer almıştır. Başrollerde Kemal Sunal (İnek Şaban),Tarık Akan (Damat Ferit),Münir Özkul (Mahmut Hoca),Adile Naşit (Hafize Ana) ve Halit Akçatepe (Güdük Necmi) yer almıştır. Yardımcı oyuncu olarak ise Ahmet Arıman (Hayta İsmail),Feridun Şavlı (Domdom Ali),Cem Gürdap (Tulum Hayri),Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir) ve Cengiz Nezir (Bozum Cahit) yer almıştır.

Serinin bu filminde Semra Özdamar Semra Hoca rolüyle kadroya dahil olmuştur ve sadece serinin bu filminde oynamıştır. Şener Şen'de Badi Ekrem rolüyle kadroya dahil olmuştur, serinin ilk ve son filmleri hariç diğer tüm filmlerinde oynamıştır. Oynadığı Badi Ekrem karakterinden sonra birçok filmde oynamıştır ve Yeşilçam'ın yıldızları arasına adını yazdırmıştır.

Ayrıca film Tarık Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüştür. Ama sınıfın okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Sürekli sınıfa egzersiz yaptıran ve koşturan hoca sınıfa çok nadir top oynatmaktadır. Okula edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın vefat etmesi üzerine Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. Bu sırada iyileşen Mahmut Hoca okula geri dönmüştür, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir. Mahmut Hoca sınıfı Semra Hoca'ya iyi davranması konusunda uyarır, fakat sınıf Mahmut Hoca'yı dinlemez. Daha ilk uyarıda öğretmenler odasında oturan Semra Hoca'yı temizlik kolu olarak odadan çıkartan sınıfın öğrencileri öğretmenler odasında sigara içer. Mahmut Hoca öğrencileri yakalar ve ilk hataları olduğu için uyarır. Şaban'ın, Semra Hoca'ya aşık olduğunu öğrenen Ferit ve Necmi kendi elleriyle Semra Hoca'dan diyerek Şaban'a aşk mektubu yazarlar, ve Şaban bu mektupları okuyunca çok mutlu olur ve o da Semra Hoca'ya aşk mektupları yazmaya başlar ve mektupları posta kutusunun içine atar Şaban'ın cevaplarını okuyan Ferit ve Necmi daha da çok mektup yazmaya başlarlar.

İlk uyarıdan sonra Hababam Sınıfı, Semra hoca'ya o günün Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü olduğunu söyleyerek sınıfça mezarlığa gitmek için okuldan çıkarlar ve Semra Hoca'yı maça davet ederler fakat gitmeyince sınıfça Fenerbahçe maçına giderler. Semra Hoca ise Mahmut Hoca'ya sınıfı şikayet eder. Mahmut hoca da sınıfı kapıda karşılar ve ceza olarak okul bahçesinde tüm okulun önünde tek ayak üstünde durma cezası verir ve tüm sınıf rezil olur. Sınıf, Semra Hoca'yla derste söz dalaşına girer ve hoca okulu terk etmek üzere sınıftan çıkar gider, ama Mahmut hoca, Semra Hoca'yı bu isteğinden vazgeçirir. Okula müfettiş Hüseyin Şevki Topuz'un geldiğini öğrenen sınıf, daha önce Güdük Necmi'nin yaptığı müfettiş numarası üzerine sınıfa gerçek müffettiş girer ve Akil Hoca yine aynı numaranın yapıldığını sanarak müfettişi dersten atar ve daha sonra gerçek müfettiş olduğunu müdür Akil Hoca'ya söyler ve okuldan atar. Bunun üzerine Hababam Sınıfı, Milli Eğitim Bakanı'nın Akil Hoca'nın öğrencisi olduğunu öğrenirler ve Akil Hoca'yı tekrar okula aldırırlar. Ferit ve Necmi'nin Semra Hoca'dan geldiğini sanan Şaban derste mektupta yazdığı üzere Semra Hoca'ya üç kere inek gibi mö'ler ve Semra Hoca'dan tokat yer bunun üzerine bütün sınıf hocaya yapılan sınavda sınav kâğıtlarına aşk mektupları yazarlar. Bunu gören hocanın sabrı taşar ve tüm sınıfı disipline verir tekrar okulda kalacak olan sınıftaki öğrencilerin velilerini konuşma yapmak üzere çağıran Mahmut hoca hepsiyle konuşur ve Semra Hoca da suçun öğrencilerde değil velilerinde olduğunu öğrenerek tüm sınıfı affeder.